Новые абоненты МТС могут подключиться на тариф "Супер 25" по выгодной цене

МТС предлагает новым абонентам подключиться к тарифу "Супер 25", чтобы в рамках акции воспользоваться безлимитом интернета и звонками во все сети страны всего за 9,50 рубля в месяц. Предложение действует по 28 февраля 2021 года. При подключении на "Супер 25", согласно условиям акции, размер абонентской платы для новых абонентов первые 90 дней составит 9,50 рубля, с 91 по 180 день — 15,50 рубля, с 181 по 270 день — 22,50 рубля, далее стоимость тарифа составит 30,60 рубля. Кроме того, в рамках акции новичкам предоставляется безлимит интернета на скорости до 2 Мбит/сек на 3 месяца. В абонентскую плату тарифа "Супер 25" включено неограниченное количество звонков во все сети, безлимит интернет-трафика на YouTube, мессенджеры и соцсети, а также 25 ГБ на остальной интернет. Подробнее о тарифе "Супер 25" — здесь. Информацию об акции смотрите на сайте. СООО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" УНП 800013732 Размещение рекламы на БЕЛТА Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!