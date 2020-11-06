Новые аллеи семейных деревьев появятся в Беларуси 7 ноября

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аллеи семейных деревьев заложат 7 ноября во всех регионах Беларуси в рамках экологических мероприятий республиканского проекта "Парк (аллея, сквер) семейных деревьев", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ, координатор проекта Юлия Зинкевич.

"Белорусский республиканский союз молодежи традиционно празднует 7 ноября в труде и хороших начинаниях. В этом году мы предложили семейным парам из разных уголков Беларуси поучаствовать в молодежном проекте и заложить в регионах и столице семейные аллеи с именными деревьями", - рассказала Юлия Зинкевич.

Так, в Брестской области закладка аллеи состоится в Иваново рядом с домом №2 по улице Гуляева. В микрорайоне Восточный проживает много молодых семей. Первая семейная аллея появилась здесь в 2019 году. В Витебске к молодежной инициативе присоединятся 15 многодетных и молодых семей Железнодорожного района. Свои именные семейные деревья они высадят на территории загса по улице Средненабережной, 7.

В Калинковичах в праздничный день у памятного знака "Символ материнства" по улице Мира и в Мозыре в новой части парка "Победа" семейные аллеи, высаженные ранее, пополнят новые деревья. Закладка подобной аллеи запланирована и в Волковыске. В праздничном трудовом почине примут участие 15 семей, активистов БРСМ предприятий и организаций города и района. Новые саженцы появятся на аллее семейных деревьев в Скиделе. Аллея семейных деревьев будет заложена в Молодежном парке Червеня, где каждое деревце украсят именные таблички, выполненные в форме сердца, и в агрогородке Вейно Могилевского района.

В Минске проект поддержат семьи-участники автопробега "За Беларусь!" республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" и белорусские популярные исполнители и руководители творческих коллективов. Они высадят 20 кленов на аллее семейных деревьев, расположенной в сквере Вилковщина (границы улиц Лучины, Гашкевича, Сырокомли и Игуменского тракта). Акция начнется с обновления памятного знака - камня с табличкой, указывающей название аллеи. По окончании акции каждая семья получит именной сертификат и повяжет на свое дерево красно-зеленую ленточку.

Проект, направленный на укрепление института семьи и традиционных семейных ценностей как фактора национальной безопасности страны, БРСМ реализует с 2019 года в тесном взаимодействии с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, областными и Минским городским исполнительным комитетом, другими заинтересованными структурами. Он предусматривает создание в каждом регионе парков, аллей и скверов, в которых молодые семьи в честь брака, рождения ребенка и других семейных поводов смогут посадить дерево и установить вывеску с генеалогическим древом семьи. За это время в Беларуси появилось более 160 семейных реликвий - парков, скверов и аллей.-0-