Новые автомобили пополнили автопарк кинологов белорусской таможни

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три новых автомобиля, оборудованных для перевозки кинологов и служебных собак, и шесть автомобильных радиостанций поступили на вооружение белорусской таможни, сообщили БЕЛТА в ГТК.
Еще три машины пополнят автопарк таможенников осенью этого года. Применение специализированных транспортных средств повысит потенциал кинологических подразделений в вопросах пресечения незаконного перемещения товаров, в частности, наркотических средств и оружия, а также борьбы с организованной преступностью.
Техника приобреталась по проекту усиления возможностей кинологической службы таможенных ведомств, который финансируется Европейским союзом в соответствии с программой трансграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства "Польша-Беларусь-Украина" на 2014-2020.
Также в ведомстве проинформировали, что организуются мероприятия по обмену опытом: в июне в Белостоке прошел тренинг по теме обнаружения табачных изделий. Участники обсудили правовые аспекты закупок служебных собак, вопросы их содержания и привлечения к таможенному контролю. Практическая часть включала демонстрацию работы кинологических подразделений польской таможенной службы.-0-
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