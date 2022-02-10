Новые формы и методы сотрудничества обсуждались на встрече представителей СК Беларуси и ООН

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральном аппарате Следственного комитета 10 февраля состоялась рабочая встреча с делегацией Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности во главе с руководителем Регионального программного офиса в странах Восточной Европы Жаннат Космухамедовой. Такая информация размещена на сайте СК, сообщает БЕЛТА.

От Следственного комитета во встрече приняли участие заместитель председателя СК Сергей Аземша, начальник Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Беларуси Юрий Каменецкий, руководители подразделений центрального аппарата Следственного комитета.

Участники встречи отметили важность международного сотрудничества в деятельности правоохранительных органов при раскрытии и расследовании различного рода преступлений, особенно в области противодействия наркопреступности.

Жаннат Космухамедова высоко оценила степень сотрудничества Беларуси с Региональным программным офисом в области противодействия наркотрафика, проинформировала о деятельности УНП ООН по распространению передового международного опыта в сфере первичной профилактики распространения наркотиков.

Сергей Аземша ознакомил участников встречи с опытом взаимодействия Следственного комитета Беларуси с общественными объединениями по профилактике наркопотребления.

"На встрече были обсуждены возможные новые формы и методы дальнейшего сотрудничества Следственного комитета Беларуси и Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в том числе в организации образовательного процесса Института повышения квалификации и переподготовки кадров Следственного комитета", - говорится в сообщении на сайте.

Стороны условились поддерживать рабочие контакты для оперативного решения вопросов, представляющих взаимный интерес, а также подтвердили готовность обмениваться положительным международным опытом.-0-