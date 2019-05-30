Новые и модернизированные образцы военной техники представят на параде 3 июля

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизированная колонна на параде в честь Дня Независимости Беларуси 3 июля будет более чем наполовину состоять из новых и модернизированных образцов техники. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования, руководитель тренировки механизированной колонны Владимир Кулажин, передает корреспондент БЕЛТА.

Колонна будет состоять из 22 парадных расчетов во главе с легендарным танком Т-34, будет задействовано 900 человек личного состава и 280 единиц техники. "Больше половины представлены новыми и модернизированными образцами", - отметил Владимир Кулажин.

Механизированная колонна тренируется на аэродроме Липки. Она проходит 2,5 км с парадной скоростью 14-15 км/ч.

Как сообщалось, в составе 25 пеших расчетов участие в параде примут около 4 тыс. военнослужащих. Они тренируются в военном городке в микрорайоне Уручье. Традиционно парад войск откроют суворовцы. За ними перед трибунами понесут Знамя Победы и штандарты 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов, принимавших участие в операции "Багратион".

Тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны проходят в Минском гарнизоне с 14 мая пять раз в неделю. Генеральную тренировку планируется провести 1 июля на пересечении пр.Победителей и пр.Машерова в Минске.-0-