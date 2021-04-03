Новые лесные культуры планируется высадить в этом году на площади около 35 тыс. га - Минлесхоз

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси началась уже 14-я по счету республиканская добровольная акция "Неделя леса". Старт акции сегодня дан в Пуховичском районе руководством Министерства лесного хозяйства, которое традиционно выступает ее организатором, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

"Лесной покров в стране не уменьшается. В этом году по лесному кадастру лесистость территории у нас составила 40,1%, это максимальная лесистость с 1900 года. Послевоенные леса большей частью созданы руками человека. Свыше 25% лесов республики - рукотворные. В этом году мы планируем создать лесные культуры на площади около 35 тыс. га", - сказал первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.

При этом в первую очередь будет уделяться внимание качеству создания лесных культур. Установлено минимальное количество саженцев и сеянцев для высадки на единице площади, а также увеличена норма мероприятий по уходу за посадками.

Сам первый замминистра приобщился к лесному хозяйству еще в раннем детстве. Его отец был лесником, и вместе с ним сын участвовал во всех посадках. Для журналистов Валентин Шатравко провел небольшой ликбез. "Посадка начинается с подготовки лесосеки: делается уборка порубочных остатков и подготавливается почва. Здесь использован плуг ПЛ-134 с почвоуглубителем. Если его не будет, то усилий придется приложить гораздо больше, особенно в супесчаной почве или глинистой. Поэтому почвоуглубители нужны, чтобы производить посадку леса с закрытой корневой системой. Промежуток высадки зависит от подготовки почвы и расстояний между бороздами. Мы высаживаем где-то около 6,5 тыс. на 1 га. В нашем случае - примерно через 70 см", - пояснил он.

В этот раз акция приурочена к Году народного единства. В течение недели волонтеры по всей стране будут создавать новые леса, благоустраивать места массового отдыха, наводить порядок в лесном фонде. Стать участником и внести свой вклад в озеленение страны может каждый: для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании. Лесохозяйственные учреждения обеспечат волонтеров необходимым посадочным материалом и инвентарем, обозначат объекты, которые нуждаются в озеленении. После завершения работ должна состояться еще техническая приемка - специалисты проверят, насколько грамотно проведены посадки.

Организаторы также подготовили для младших помощников сюрпризы. Каждый участник в возрасте до 18 лет получит от лесохозяйственных учреждений памятный сувенир. Кроме того, лесхозы отметят и наиболее активные учреждения образования в своих районах.

Помощь волонтеров в лесопосадках, по словам Валентина Шатравко, важна больше с точки зрения воспитания бережного отношения к природе, лесному фонду. "Если за прошлый год мы создали новые лесные культуры на площади где-то 38 тыс. га, то из них на Неделе леса было высажено 5,5 тыс. га лесных культур, - сказал он. - Мы отводим большую роль этой акции, чтобы человек мог самостоятельно посадить дерево, получить заряд бодрости и в последующем говорить, что он тоже поучаствовал в восстановлении лесов республики".

В 2020 году волонтеры высадили более 23 млн деревьев. Основными лесообразующими породами традиционно стали сосна, ель и береза. Всего работы были организованы на 2332 объектах. "По этому году наблюдается большой наплыв желающих от организаций. Сегодня и общественные организации хотят поучаствовать, идет регистрация. Это первый день акции - думаю, посадки продолжатся и после официального завершения Недели леса. Каждый желающий сможет поучаствовать", - заключил Валентин Шатравко.-0-

Фото Андрея Покумейко