Новые метеостанции и изменения в работе синоптиков - как будет развиваться метеослужба Беларуси

Белгидромет постоянно работает над повышением качества прогнозов погоды. Для решения этой задачи необходимо и современное оборудование, и комплексная подготовка специалистов, и сотрудничество с метеослужбами других стран, и обновление законодательной базы в соответствии с современными требованиями. Начальник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Роман Лабазнов рассказал корреспонденту БЕЛТА о поправках в закон "О гидрометеорологической деятельности", новых подходах к обслуживанию авиации и мерах по повышению эффективности работы синоптиков.

- Разработан проект изменений в закон "О гидрометеорологической деятельности". Какие нововведения он предполагает?

- В первую очередь ставилась задача сформировать документ с логичной структурой, доступной для понимания непрофессионалами. Опираясь на накопленную за более чем десятилетний срок правоприменительную практику, мы предлагаем закрепить подходы к производству и доведению до потребителей гидрометеорологической информации, соответствующие современным требованиям. Например, классификация гидрометеорологической информации будет существенно упрощена.

Исключаются нормы, предусматривающие взимание с потребителей платы за предоставление гидрометеорологической информации общего назначения. Кроме того, субъекты хозяйствования, предоставляющие такую информацию, должны будут указывать источник ее получения. Таким образом, если будут возникать спорные ситуации, потребители смогут обращаться напрямую к производителю информации, в том числе привлекать его к участию в рассмотрении дел судами.

Изменения коснутся и работы синоптиков. Сегодня государственная гидрометеорологическая служба предупреждает потребителей о неблагоприятных и опасных явлениях. Проектом изменений в закон вводится новый для Беларуси термин "комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений". Синоптики получат возможность применять более точную систему классификации гидрометеорологических явлений, что должно помочь избежать неоправданных предупреждений об опасных или неблагоприятных явлениях, объявления оранжевых уровней опасности. К слову, Минприроды совместно с МЧС должно будет разработать и утвердить систему цветовых кодов опасности гидрометеорологических явлений для информирования населения.

При подготовке проекта большое внимание было уделено практике других государств в области регулирования гидрометеорологической деятельности. Ряд норм основан на положениях национальных законодательств государств - членов Евразийского экономического союза. Учтены требования к поставщикам услуг по прогнозу погоды и метеорологии, связанные с вхождением Беларуси на единый рынок услуг, формируемый согласно договору о ЕАЭС.

- Как изменятся подходы к условиям метеорологического обслуживания гражданской авиации и сектора страховых услуг?

- Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерство транспорта и коммуникаций с 2017 года проводят совместную работу по переходу к обеспечению гидрометеорологической информацией гражданской авиации на возмездной основе. В результате длительного переговорного процесса достигнуто концептуальное понимание по основным вопросам. Однако реализация договоренностей на практике станет возможна при условии корректировки ряда положений действующего закона "О гидрометеорологической деятельности". Подготовленный проект изменений в закон наделяет Совет Министров полномочиями по определению порядка обеспечения гидрометеорологической информацией гражданской авиации в Беларуси, источников финансирования расходов, связанных с производством такой информации, целей использования денежных средств. Таким образом, конкретный механизм взаимодействия государственной гидрометеорологической службы с гражданской авиацией будет закреплен после принятия изменений в закон.

Что касается взаимодействия с сектором страховых услуг, то соответствующая работа пока находится на ранней стадии. Она продолжится в процессе подготовки предложений по изменению указа от 25 августа 2006 года "О страховой деятельности".

- Какие планы у Белгидромета на 2019 год по повышению эффективности работы метеорологов?

- Во исполнение поручений Президента по повышению качества прогнозов в 2019 году продолжится работа по модернизации и замене телекоммуникационных систем, технических средств и программного обеспечения, модернизации локально-вычислительной сети Белгидромета. Планируется техническое переоснащение сети приземных наблюдений - установка автоматизированных (автоматических) метеорологических систем в населенных пунктах Лынтупы, Новогрудок, Высокое, Орша, Житковичи, Шарковщина, Дрогичин, Лельчицы. Также в планах строительство и установка доплеровского метеорологического радиолокатора в районе Гродно.

- В Беларуси в прошлом году начали обучать синоптиков. Как происходил отбор магистрантов? Как организована подготовка специалистов данного профиля?

- Отбор магистрантов проводился среди студентов, заинтересованных в дальнейшем обучении, закреплении и совершенствовании знаний и навыков. Обучение в магистратуре географического факультета БГУ студентов по специальности "гидрометеорология" с учетом "синоптического профиля" по заявке Белгидромета будет продолжено и в дальнейшем.

В 2017 году был заключен договор о сотрудничестве между БГУ и Белгидрометом на 2017-2020 годы. Выпускники географического факультета приняты на работу в структурные подразделения Белгидромета и параллельно проходят обучение в магистратуре. Учебные планы согласованы с Белгидрометом.

Безусловно, обучение является практико-ориентированным. Специалисты Белгидромета принимают участие в учебном процессе, в разработке и согласовании учебных планов, программ и пособий по специальным дисциплинам, тем курсовых и дипломных работ, планов производственных и преддипломных практик. Они обеспечивают общее руководство и содействие в организации и проведении практик студентов. С их помощью студенты приобретают необходимые знания, навыки, умения. Также БГУ вовлекает преподавателей зарубежных университетов (Украина и Португалия) в учебный процесс.

- Как развивается сотрудничество Белгидромета с метеослужбами других стран?

- Не зря говорят, что погода не знает границ. Белгидромет активно взаимодействует с национальными гидрометеорологическими службами стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. У нас давно сложились дружеские и взаимовыгодные отношения с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России (Росгидромет). Совместные коллегии Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды проходят два раза в год поочередно на территории Беларуси и России. В межколлегиальный период функционирует рабочая группа по взаимодействию заинтересованных областных центров Белгидромета и Росгидромета. В настоящее время реализуется программа "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства на 2017-2021 годы".

Программы оперативно-производственного сотрудничества есть со всеми странами-соседями: Польшей, Литвой, Латвией, Украиной, Россией. В последние годы мы активно и плодотворно работаем с Институтом метеорологии и водного хозяйства - Государственным научно-исследовательским институтом Польши в области гидрометеорологии и авиационной метеорологии.

Действует Межгосударственный совет по гидрометеорологии СНГ. Его работа направлена на обеспечение условий, которые способствовали бы достижению необходимого уровня и качества гидрометеорологического обеспечения государств - участников СНГ, позволяющего снизить отрицательное воздействие опасных гидрометеорологических и гелиогеофизических явлений на безопасность жизни и имущества людей, а также на функционирование экономик стран. Совет собирается один раз в год. В межсессионный период активно функционируют рабочие группы по разным направлениям.

Взаимодействие осуществляется также со странами дальнего зарубежья, такими как Турция, Франция, устанавливаются контакты с Израилем.

- Как продвигается реализация союзной программы по гидрометеорологии? Каких результатов достигли белорусские и российские специалисты, что в дальнейших планах?

- Белгидромет выполняет задания союзной программы в плановом порядке. В 2018 году выполнен анализ существующих в мировой практике методик сверхкраткосрочного и краткосрочного прогнозов элементов погоды, опасных метеорологических явлений. Полученные результаты будут использоваться при разработке автоматизированной системы краткосрочного и сверхкраткосрочного прогнозирования опасных явлений для территории Беларуси и сопредельных территорий России, а также при создании на информационно-технологической базе Белгидромета такой системы на основе интеграции данных дистанционного зондирования, данных метеонаблюдений и выходной продукции мезомасштабной численной модели.

Также разработано содержание и общая структура информационного наполнения гидромакета бассейна реки Днепр для сопредельной территории Беларуси и европейской территории России. Использование усовершенствованного программно-аппаратного комплекса RECASS NT (включая разработанный гидромакет) позволяет без дополнительных трудовых и материально-технических затрат осуществлять оценку загрязнения окружающей среды. Кроме того, были обследованы трансграничные участки водотоков бассейнов рек Западной Двины и Днепра, проведен отбор проб. Апробирована методика биотестирования на гидробионтах и оценка токсичности поверхностных вод с использованием хлорофилла-а. Результаты работы будут использованы для внесения предложений по совершенствованию системы и технологии мониторинга на трансграничных участках рек.

Для создания электронного климатического справочника Могилевской области подготовлены специализированные массивы метеорологической информации: таблицы по температуре воздуха, направлению и скорости ветра, снежному покрову, влажности воздуха, атмосферному давлению, атмосферным явлениям, а также по температуре поверхности почвы. Полученные обобщенные климатические данные и специальные характеристики климата позволят государственным органам и специалистам из различных погодозависимых отраслей экономики в полной мере использовать климатические ресурсы региона, уменьшить негативные последствия влияния на хозяйственную деятельность возможных предстоящих климатических изменений.

Систематизированы климатические параметры, значимые для строительной отрасли. Мы рассмотрели, как меняются климатические характеристики сопредельных с Россией территорий. Эти данные позволят оценить последствия изменений климата для существующих и проектируемых объектов, а значит, обеспечить надежность и долговечность сооружений, проектировать ограждающие конструкции с точки зрения тепловой защиты зданий. Подготовлен проект рекомендаций по адаптации строительной отрасли для сопредельных с Россией территорий применительно к сценариям изменения климата в XXI веке.

Также проводилась работа, связанная с технологиями обмена данными метеорологических радиолокационных наблюдений между Белгидрометом и Росгидрометом.

- Планирует ли гидрометслужба расширять свое присутствие в интернете, увеличивать количество оперативной информации, которая предоставляется через соцсети и мессенджеры? Когда начнет полноценно работать мобильное приложение "Погода в кармане" и какую информацию можно будет получать с его помощью?

- Белгидромет присутствует в основных социальных сетях и мессенджерах, которые пользуются спросом в наши дни - это Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники", Twitter, Instagram, Viber, Telegram. Есть также канал на Youtube. Общее количество подписчиков составляет около 3,4 тыс. человек. При этом упор делается не на количество подписчиков в какой-либо социальной сети, а на возможность людей получать гидрометеорологическую информацию там, где им удобно. Мы предоставляем нашему потребителю право выбора.

Сейчас расширять присутствие в интернете просто уже некуда. Нецелесообразно увеличивать и количество оперативной информации. К каждой социальной сети должен быть свой подход. Прогнозы погоды в виде текста, карт и таблиц, штормовые предупреждения размещаются во всех социальных сетях и мессенджерах. А, например, в Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Telegram размещаются гидрологические и агрометеорологические бюллетени, информация о превышениях нормативов качества атмосферного воздуха, новости об основных мероприятиях, в которых принимают участие специалисты Белгидромета. Более подробную информацию гидрометслужбы можно найти на наших сайтах.

Тестирование мобильного приложения "Погода в кармане" мы запустили в декабре 2018 года. Белорусские пользователи положительно оценили его. Планируется, что его полноценная версия будет представлена в апреле на выставке ТИБО-2019. Функционал приложения существенно не изменится. Мы учли пожелания и замечания, полученные в период проведения тестирования. В новой версии приложения будет добавлена возможность просмотра информации на белорусском языке, а также улучшен виджет.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-