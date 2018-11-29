Новые межгосстандарты СНГ планируют утвердить на заседании в Кишиневе

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Государственного комитета по стандартизации Беларуси сегодня принимает участие в 54-м заседании Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) в Кишиневе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Госстандарта.

В заседании участвуют руководители и представители национальных органов по стандартизации, метрологии, оценке соответствия и аккредитации государств - участников СНГ, Исполнительного комитета СНГ, Бюро по стандартам Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации. Делегацию Госстандарта Беларуси возглавляет заместитель председателя комитета Дмитрий Барташевич.

Эксперты рассмотрят около 20 вопросов, в том числе работу над стратегией развития МГС до 2030 года, доработанный проект порядка распространения документов по межгосударственной стандартизации. В программе также вопросы, касающиеся проведения конкурса на соискание премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 2019 года. К утверждению будут представлены новые межгосударственные стандарты (ГОСТ), касающиеся различных отраслей экономики. В области метрологии обсудят вопросы реализации принятых программ, будет рассмотрен план межгосударственных программ проверки квалификации лабораторий на 2019 год.-0-