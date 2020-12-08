Новые модели пожарных машин на базе шасси МАЗ намерены произвести для Сербии

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Сербия Валерий Брылев 7 декабря встретился с министром внутренних дел Сербии Александром Вулиным. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Во время встречи обсуждались перспективы развития белорусско-сербского сотрудничества в правоохранительной сфере и в области предупреждения чрезвычайных ситуаций.

С учетом успешной реализации в 2018-2019 годах первого проекта по совместному производству в Белграде 33 пожарных машин на базе шасси МАЗ для нужд сектора по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии белорусская сторона предложила организовать совместное производство двух новых моделей пожарных машин на базе шасси МАЗ, специально разработанных для использования в сербских городах.

Кроме того, Александр Вулин высказал благодарность за поддержку, оказываемую Беларусью по вопросу территориальной целостности Сербии, в том числе в рамках Международной организации уголовной полиции Интерпол.-0-