Новые номинации появятся в конкурсе "Женщина года - 2018"

16 ноября, Барановичи /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Новые номинации появятся в республиканском конкурсе "Женщина года - 2018". Такое решение принято на выездном заседании президиума Белорусского союза женщин, которое проходит в Барановичах с участием председателя БСЖ, заместителя председателя Совета Республики Марианны Щеткиной, передает корреспондент БЕЛТА.

Данный конкурс стал традиционным и пройдет в стране в 11-й раз. В этом году победителей предстоит определить в различных номинациях, которые призваны отразить огромную роль и достижения женщин по самым разным направлениям: в производственной и общественной деятельности, воспитании детей.

"Конкурс стал очень популярным, и для поддержания значимости на республиканском уровне очень важно постоянно его совершенствовать, идти в ногу со временем, в связи с этим номинации постоянно обновляются, - подчеркнула Марианна Щеткина. - Активное обсуждение на заседании президиума предлагаемых номинаций отразило большую заинтересованность в том, чтобы поддерживать лучших женщин, в особенности из регионов".

Окончательное решение по названиям и количеству номинаций будет принято в декабре.-0-