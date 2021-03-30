Новые нормы планировки и застройки населенных пунктов приняты в Беларуси

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые строительные нормы утверждены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 27 ноября 2020 года №94, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утверждены строительные нормы "Планировка и застройка населенных пунктов". Они разработаны РУП "Стройтехнорм" и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.

Эти нормы устанавливают требования к планировке и застройке территорий городских и сельских населенных пунктов в пределах границ их перспективного территориального развития, установленных в градостроительной документации.

Они предназначены для применения всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими архитектурную, градостроительную и строительную деятельность на территории Беларуси, независимо от форм собственности и подчиненности, при разработке градостроительной и проектной документации, а также принятии решений о размещении объектов.

Со всеми действующими техническими нормативными правовыми актами в области строительства, а также с проектами документов в этой сфере можно ознакомиться на официальном сайте Минстройархитектуры (www.mas.gov.by) в разделе "Строительные нормы и правила".-0-