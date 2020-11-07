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07 ноября 2020, 17:05

Новые объекты осени - 2020 в фотографиях БЕЛТА

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По традиции к празднику 7 ноября в Беларуси ежегодно открывают важные, прорывные объекты, которые способствуют качественному скачку отечественной экономики и повышению уровня жизни людей, отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая сегодня БелАЭС.

Дарить такие подарки жителям республики к 7 ноября - многолетняя традиция, которая зародилась и поддерживается благодаря инициативе главы государства.

Нынешняя осень оказалась особенно щедрой на новые объекты. И некоторые из них перевернули очередную страницу истории суверенной Беларуси.-0-

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