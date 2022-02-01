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01 февраля 2022, 11:36

Новые образовательные нормы предлагают сделать дистанционную форму обучения самостоятельной

Фото из архива
Фото из архива

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые образовательные нормы предлагают сделать дистанционную форму обучения самостоятельной. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова.

В белорусской системе образования есть множество учреждений, которые в качестве эксперимента используют дистанционную форму обучения. Однако это осуществляется в рамках заочной формы получения образования. Как пояснила Александра Петрова, новые образовательные нормы предлагают сделать дистанционную форму обучения самостоятельной.

"Подобная форма получения образования уже давно, так или иначе, практикуется и в наших университетах, и в университетах других стран. Современные информационные технологии позволяют получать полноценное образование дистанционно. Их развитию поспособствовала и ситуация с COVID-19", - отметила специалист Министерства образования.

Сейчас идет работа над созданием законодательной базы по этому вопросу, пояснила она. "На законодательном уровне будут рассмотрены все организационные моменты, такие, например, как правовой статус обучающихся, их взаимодействие с учреждением образования и вопрос об их аттестации", - рассказала начальник управления.

Александра Петрова также отметила, что в новой редакции Кодекса об образовании появится норма, связанная с реализацией образовательных программ в сетевой форме. Она объяснила, как и для чего будет применяться подобная новация.

Если речь идет о профессиональном образовании, то существуют специальности, для которых необходима опережающая подготовка. Это касается, в частности, различных высокотехнологичных производств, где оборудование постоянно обновляется. Для подготовки востребованных рабочих и специалистов необходимы оснащенные современным дорогостоящим оборудованием мастерские, лаборатории. Оснастить всю систему профессионального образования высокотехнологичным оборудованием и постоянно его обновлять затруднительно, поэтому в стране была создана система ресурсных центров.

"Так, в одном из колледжей создается ресурсный центр (в новой редакции Кодекса об образовании - центр компетенций). На его базе учащиеся учебных заведений по схожим специальностям смогут получить навыки эксплуатации современного оборудования, а также освоить новейшие технологии", - отметила Александра Петрова.

По словам начальника управления, в системе профессионального технического и среднего специального образования насчитывается более 50 подобных центров, 19 из них оснащены самым передовым оборудованием. Например, рассказала Александра Петрова, в Смиловичском сельскохозяйственном профессиональном лицее есть современная лаборатория с динамичными тренажерами-симуляторами различных сельскохозяйственных машин. Они способны в точности смоделировать работу техники и позволить учащимся в полной мере опробовать будущую профессию. Воспользоваться такой программой смогут участники сетевых программ.

"Сетевая форма реализации образовательных программ подразумевает тесное взаимодействие и обмен опытом между различными учебными заведениями", - подчеркнула Александра Петрова.-0-

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