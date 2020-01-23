Новые "ПапаЗалы" откроются в регионах Беларуси в 2020 году

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи продолжит развивать проект "ПапаЗал", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

"В 2019 году в Беларуси работало 137 "ПапаЗалов", которые объединили более 2 тыс. молодых отцов. Больше всего таких залов в Гомельской области - 33, в Могилевской - 31, в Минской - 22, в Брестской и Витебской - по 19, в Гродненской - четыре, в Минске - девять. В 2020 году к ним прибавятся новые. Например, 1 февраля планируется открыть зал в Толочине. В Гродно появятся еще два, в Брестской области в феврале - марте также намечается открытие таких семейных клубов", - рассказала Юлия Зинкевич.

В "ПапаЗалах" раз в неделю отцы вместе со своими детьми проводят свободное время. Форма досуга разная: турниры по мини-футболу и волейболу, спартакиады, занятия в тренажерном зале, мастер-классы по карате, ушу, посещение бассейна.

"К проекту территориальные комитеты БРСМ привлекают именитых спортсменов. К примеру, в Минском районе в Боровлянской средней школе занятия в "ПапаЗале" проходят под руководством мастера спорта международного класса, пятикратного чемпиона мира по гиревому спорту и отца двоих детей Игоря Сигневича. Частый гость в гимназии №1 Червеня - мастер спорта международного класса, чемпион мира по двоеборью Павел Клындюк", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Примечательно, что на базе Боровлянской средней школы уже работает первый "МамаЗал". "Это очень востребованная форма семейного отдыха. Поэтому открытие таких залов будет продолжаться", - добавила Юлия Зинкевич.

Республиканский проект "ПапаЗал" направлен на воспитание у молодежи национального и гражданского самосознания, развитие активной жизненной позиции у подрастающего поколения, содействие молодежным общественно-значимым инициативам, популяризацию здорового образа жизни, отцовства и семейных ценностей, укрепление взаимодействия между школой, родителями и общественными объединениями.-0-