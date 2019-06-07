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Новые популяции широкопалого рака и редкого моллюска создают в Беларуси

Общество 07.06.2019 | 15:53
Фото ПРООН в Беларуси
Фото ПРООН в Беларуси

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые создают новые популяции широкопалого рака и перловицы толстой с помощью проекта "Ветландс", сообщили БЕЛТА в пресс-офисе ПРООН в Беларуси.

Проект "Ветландс" финансируется Глобальным экологическим фондом и реализуется ПРООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Широкопалый рак, которого считают индикатором чистоты водоемов, практически полностью исчез в Европе. В Беларуси небольшие популяции этого вида, занесенного в Красную книгу, встречаются в водоемах бассейнов некоторых рек, включая Неман, в границах которого по проекту и проводилось расселение раков.

Из карьеров вблизи деревни Мороськи Молодечненского района сотрудники Научно-практического центра НАН по биоресурсам отловили 200 особей, которых затем вселили в водохранилище Литовка под Новогрудком, также в бассейн Немана. Как подчеркивают ученые, расселение в границах одного крупного речного бассейна - основное требование при создании новых популяций редких видов гидробионтов, к которым относятся широкопалый рак и перловица толстая. Отбор водоемов для вселения проводился на основе анализа их биотических и абиотических параметров.

"Создание новых популяций путем вселения считается главным направлением стратегии управления и охраны речных раков Европы. Сегодня европейская популяция широкопалого рака находится под угрозой полного вымирания. В случае успешного расселения и появления устойчивых популяций можно предложить широкопалых раков из Беларуси для интродукции в западноевропейские водоемы", - отметил старший научный сотрудник НПЦ по биоресурсам Анатолий Алехнович.

Анатолий Алехнович
Анатолий Алехнович

Среди основных угроз, ведущих к снижению численности широкопалых раков, - рачья чума и инвазивные виды раков, которые могут быть ее переносчиками; деградация местообитаний и загрязнение водоемов; неконтролируемый промысел, а также фрагментация популяции. Поэтому инициатива по вселению широкопалого рака - это работа на перспективу. Результаты можно будет оценить через 10-15 лет.

Аналогичные работы по расселению проводились по проекту "Ветландс" и с перловицей толстой - моллюском, редким для Беларуси и еще более редким в Западной Европе. Но если широкопалого рака ранее уже вселяли в озера Миличино и Белое Глубокского района, озеро Осиновское Витебского, а также пруд Никольский Дрибинского, то вселение моллюска перловицы толстой проводилось в Беларуси впервые.

Отлавливали моллюсков в реке Шлямица Гродненского района, а выпускали в реки Ятранка и Мутница Новогрудского - по 15 штук в каждую.

Стабилизация популяций малоизученных видов, находящихся под угрозой исчезновения на глобальном уровне, - одно из направлений масштабного пятилетнего проекта ПРООН-ГЭФ "Ветландс".-0-

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