Новые правила госрегистрации гражданских воздушных судов утверждены в Беларуси

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций утвердило новые авиационные правила "Организация государственной регистрации гражданских воздушных судов". Это предусмотрено постановлением от 29 мая 2020 года №29, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно постановлению, авиационные правила регулируют отношения по организации государственной регистрации гражданских воздушных судов Беларуси. Они включают оформление и выдачу сертификатов летной годности, сертификатов по шуму на местности, регистрационных удостоверений, а также присвоение и нанесение государственных, регистрационных и иных символов, надписей и эмблем.

Требования правил распространяются на всех эксплуатантов, владельцев гражданских воздушных судов в Беларуси, на организации, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, планирующих стать эксплуатантами, владельцами таких судов в соответствии с законодательством.

Гражданские воздушные суда подлежат госрегистрации в Государственном реестре в соответствии с законодательством об административных процедурах. Государственная регистрация и ведение Госреестра возлагаются на Департамент по авиации.

В документе также прописаны правила перерегистрации гражданских воздушных судов, выдачи регистрационного удостоверения, исключения судов из госреестра, выдачи и продления срока действия сертификата летной годности и так далее.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-