Новые правила расследования авиационных происшествий утверждены в Беларуси

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций утвердило новые правила расследования авиационных происшествий и инцидентов. Это предусмотрено постановлением от 29 мая 2020 года №30, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Авиационные правила определяют цель, порядок расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, назначения состава соответствующей комиссии, взаимодействия с заинтересованными государствами и организациями, а также порядок учета и отчетности по результатам расследований.

Требования этих правил обязательны для всех субъектов общественных отношений, на которых распространяется действие Воздушного кодекса Беларуси. В том числе организаций, граждан, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих разработку, испытания, производство, сертификацию, эксплуатацию, обслуживание и ремонт авиационной техники, выполнение и обеспечение полетов, подготовку авиационного персонала, а также участников расследования.

Организации и граждане, виновные в умышленном сокрытии авиационного происшествия, инцидента с гражданским воздушным судном, сведений о них, искажении информации, повреждении или уничтожении бортовых и наземных средств объективного контроля, несут ответственность в соответствии с законодательными актами.

Авиационные происшествия в зависимости от их последствий подразделяются на происшествия с человеческими жертвами (катастрофы) и без человеческих жертв (аварии). Инциденты классифицируются на авиационные инциденты и серьезные авиационные инциденты. Контроль за классификацией проводит управление безопасности полетов Департамента по авиации.

Департамент по авиации проводит расследование авиационных инцидентов. Межгосударственный авиационный комитет - расследование происшествий и серьезных авиационных инцидентов.

Согласно документу, цель расследования - не поиск виновной стороны, а предотвращение авиационных происшествий, инцидентов и исключение их в будущем.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-