Новые правила ввоза из-за границы товаров для личного потребления вступили в силу в Беларуси

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный таможенный комитет проинформировал об изменении с 2 августа подходов, применяемых таможенными органами при отнесении ввозимых физлицами товаров к товарам для личного пользования. Соответствующая информация размещена на интернет-портале комитета, сообщает БЕЛТА.

Перечень товаров, которые могут быть отнесены к таковым в зависимости от частоты пересечения физлицом таможенной границы Евразийского экономического союза в Беларуси, а также от частоты ввоза отдельных категорий товаров, размещен в разделе "Физическим лицам" - "Методические рекомендации по определению предназначения товаров, ввозимых физическими лицами".

В частности, к товарам для личного пользования могут быть отнесены кухонная газовая либо электрическая плита, варочная панель, вытяжка, духовой шкаф, водонагреватель, косилка для газонов, триммеры для скашивания травы, бытовое оборудование для мойки автомобилей, монитор, ноутбук или нетбук, многофункциональное копировальное устройство (МФУ), телевизор, велосипед, надувная лодка, лодочный мотор, гражданское гладкоствольное или нарезное оружие и его части, кондиционеры, бытовые сварочные аппараты и электрогенераторы, игровые приставки. При этом действует ограничение - не более одной единицы, ввозимой в течение календарного года.

К таким товарам могут относиться мобильный телефон, детская коляска, принтер, сканер, планшетный компьютер, если в течение года ввозится не более двух единиц.

В течение года можно ввозить не более четырех единиц новых пневматических шин, новых либо бывших в употреблении колес к каждому авто- , и мототранспортному средству для личного пользования. При этом сведения о декларанте должны быть указаны в свидетельстве о регистрации транспортного средства либо документе (счет-справке, договоре купли-продажи, договоре дарения и пр.), который свидетельствует о приобретении транспортного средства, не зарегистрированного в государствах-членах Евразийского экономического союза или государствах, не являющихся членами союза.

В ГТК обратили внимание, что применяемые таможенными органами подходы распространяются на всех физлиц, которые пересекают таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларуси, независимо от их гражданства и страны постоянного проживания.-0-