Новые размеры суточных и правила оплаты жилья - как изменится возмещение расходов в командировках

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси изменился порядок и размеры возмещения расходов при служебных командировках. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 марта 2019 года №176, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В частности, суточные при командировках по Беларуси теперь будут составлять Br9 в сутки (ранее Br3,5 при однодневных командировках и Br7 - при командировках более суток).

Расходы по найму жилья в областных центрах и Минске определены в размере Br50 в сутки, в районных центрах - Br25, в остальных населенных пунктах- Br20 (без представления подтверждающих документов). Если расходы по найму превышают эти размеры, наниматель возмещает их на основании подтверждающих документов, но не выше стоимости одноместного номера в гостинице проживания.

Командированному возмещаются расходы по проезду любым видом транспорта (кроме такси) по фактической стоимости билетов.

Новшества касаются и командировок за границу - увеличены размеры суточных в некоторые страны, а расходы по найму теперь будут возмещать в определенных постановлением №176 размерах без подтверждающих документов. Расходы по проезду возмещаются по любым тарифам, за исключением тарифов бизнес-класса.

Наниматель может возместить работнику в пределах места командировки за границей расходы на такси, аренду автомобиля на основании подтверждающих документов.

Важное новшество - если работник находится в месте командировки до ее начала и (или) после окончания в личных целях в выходные или праздники, то расходы по проезду возмещаются на общих основаниях, при этом расходы по найму и суточные за эти дни работнику не оплачиваются.

При командировках по Беларуси и за границу при отсутствии проездных документов (билетов) к месту командировки и (или) обратно расходы по проезду возмещаются в размере 0,1 базовой величины в каждую сторону.

Отдельно прописаны правила возмещения расходов для водителей, которые занимаются международными автомобильными перевозками. В частности, за время нахождения в командировке, включая время пребывания в пути, водителю-международнику возмещение расходов по найму жилого помещения и суточных производится за каждые сутки в виде общей выплаты без представления подтверждающих документов. За время нахождения в пределах Беларуси оплата должна составлять не более пятикратного размера, но не менее однократного размера суточных по Беларуси, за время нахождения за границей - до 150 евро включительно, но не менее 25 евро. При этом конкретный размер и порядок расчета общей выплаты определяются нанимателем.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-