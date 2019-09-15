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Общество
15 сентября 2019, 14:30

Новые рекорды Минского полумарафона

Яркий и незабываемый праздник спорта, который для многих уже стал доброй традицией, прошел в Минске. В этом году в полумарафоне приняли участие 40 тыс. участников.

Ежегодно популярность бегового движения в Беларуси растет. И об этом красноречиво говорит не только из года в год возрастающее число участников Минского полумарафона, но и количество разнообразных беговых соревнований и просто благотворительных забегов.

Пропаганда здорового образа жизни, поддержание интереса к занятиям спортом – это уже практически must have и обязательная часть работы отдела HR в любой белорусской компании.

"Команда "Балтика 0" уже во второй раз бежала полумарафон. Это удивительный и незабываемый экспириенс для всех нас. Мы вдохновлялись успехами коллег, кто бежал в прошлом году. И сегодня на старт наша команда вышла в расширенном составе – соблазнились даже те, кто в 2018 году побоялся не рассчитать свои силы",– поделилась впечатлениями бренд-менеджер "Балтика 0" в Беларуси Анна Апаликова.

"Здоровье – одна из главных человеческих ценностей, а приверженность к спорту – важная часть корпоративной социальной ответственности в компании "Аливария", поэтому принимая участие в полумарафоне, мы вносим свой вклад в формирование здорового образа жизни и популяризацию бега в целом", – прокомментировал генеральный директор ОАО "Пивоваренная компания Аливария" Олег Хайдакин, бежавший в "команде мечты" этого года.

Информационный партнер - Белорусское телеграфное агентство.

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