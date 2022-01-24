24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые резонансные материалы по коррупции в ближайшее время придадут огласке в Беларуси. Об этом генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" по итогам своего доклада главе государства Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Генпрокурор рассказал, что Президент обратил внимание на необходимость повышения эффективности борьбы с коррупцией. "Эта тема всегда была и будет приоритетной. Доложено о том, что принят уже комплекс мер, направленных на активизацию работы правоохранительного блока", - отметил он.

"И в этом году десятки материалов, они будут резонансные, уже на стадии завершения. В ближайшее время общественность об этом узнает, - заявил Андрей Швед. - Интенсивность работы правоохранительного блока будет только увеличена в этом направлении. Будут конкретные реальные результаты - то, на что нас нацелил глава государства".-0-

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