6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые случаи кори за последние недели в Беларуси не регистрировались, сообщил журналистам заведующий отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Пашкович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Последние три недели мы не видим новых случаев кори. Были подозрения, но они лабораторно не подтверждены", - сказал Владимир Пашкович.

В Беларуси вакцинировано от кори более 98% населения. За этот год дополнительно привили около 1,5 тыс. человек, которые ранее не были вакцинированы или отказались от прививки.

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