Новые технологии делают обучение детей более интересным и практико-ориентированным - мнение

15 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Внедрение новых технологий делает обучение детей более интересным и практико-ориентированным. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал директор гимназии №5 Барановичей Алексей Бычковский, комментируя работу Всебелорусского народного собрания.

"Коллектив гимназии с интересом следил за ВНС, где решалась дальнейшая судьба государства. Президент отметил, что система образования требует совершенствования. Мы согласны, что в учебный процесс нужно активнее внедрять новейшие технологии, - сказал Алексей Бычковский. - Наша гимназия идет в ногу со временем. Одним из приоритетных направлений является развитие научных и инженерных навыков у учащихся".

В гимназии №5 Барановичей работает центр мейкерства (ресурсный центр). Там дети изучают робототехнику, радиоэлектронику, альтернативную энергетику, 3D-моделирование и печать. "В 2015 году своими руками 3D-принтер собрал учитель физики Андрей Любас. Сейчас он важен не только для обучения, но и для помощи медикам в борьбе с коронавирусом. Мы печатаем переходники для аппаратов искусственной вентиляции легких. Кстати, по инициативе Андрея Любаса для гимназии приобретены солнечные батареи, которые полностью обеспечивают электроэнергией два учебных класса", - добавил директор учреждения образования.

Новые технологии будут задействованы и в музее о малой родине. Его экспозицию создают в пятой гимназии к 150-летию Барановичей. Дополнительную информацию об истории родного края учащиеся смогут получить, наведя смартфон на QR-коды. Ожидается, что музей заработает в мае.

"На Всебелорусском народном собрании также поднимали тему дистанционного обучения. Уделяем этому вопросу большое внимание. Учителя нашей гимназии участвовали в разработке модулей по предмету "Обществоведение" для размещения на едином информационно-образовательном ресурсе, который готовит Минобразования для удаленного обучения. Мы создаем условия для такой формы обучения. Тем не менее, на мой взгляд, лучшим вариантом остается традиционная классно-урочная система. Ничто не заменит живого общения с учителем", - считает собеседник.

Алексей Бычковский подчеркнул, что в гимназии работают педагоги, которые помогают раскрыться талантам учащихся. Только в этом учебном году они завоевали 17 дипломов на областном этапе предметных олимпиад. Десять ребят вошли в состав сборной Брестской области, которая выступит на заключительном этапе предметных олимпиад.-0-