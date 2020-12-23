Новые технологии и экономические стимулы - как в Беларуси будут расширять применение экоупаковки

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия - начальник управления регулирования обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Тарасов рассказал о планах по снижению использования полимерной упаковки в Беларуси и ее замещению на экологически безопасную во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

Постановлением Совета Министров от 13 января 2020 года №7 утвержден план мероприятий по поэтапному снижению использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную. Он включает 19 мероприятий, в том числе в сферах совершенствования системы обращения с отходами, научных исследований, производства и использования экологически безопасной упаковки, технического регулирования и сокращения импорта полимерной. "В объектах торговли различного формата предусмотрено обязательное наличие безалкогольных напитков в стеклянной таре, а также бумажных пакетов, одноразовой посуды и столовых приборов из бумаги. При этом минимизировано количество разновидностей пластиковых пакетов и посуды из пластика", - сказал Максим Тарасов.

Предусмотрено также экономическое стимулирование перехода с пластиковой упаковки на экологически безопасную. С 1 апреля 2020 года была снижена вдвое плата, вносимая производителями и поставщиками за организацию сбора, обезвреживания или использования биоразлагаемой упаковки (с Br180 до Br90 за тонну). Также увеличен размер платы за организацию сбора, обезвреживания или использования полимерной упаковки - с Br180 до Br270 за тонну, а с 1 января 2021 года - до Br360.

Разрабатываются государственные стандарты в области установления требований к экологически безопасной упаковке. Белорусская сторона инициировала внесение изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки". В частности, предложено ограничить использование легких полимерных пакетов, потребительской упаковки для пищевой продукции из вспененного полистирола, а также применение оксоразлагаемых добавок при производстве упаковки.

НАН запланировала на 2020-2025 годы проведение комплекса научно-исследовательских работ по определению наиболее перспективных, экологически и экономически целесообразных технологий получения биоразлагаемых материалов и упаковки.

Кроме того, с 1 января 2021 года в общепите будет запрещено использовать одноразовые пластиковые вилки, ложки, ножи, палочки для размешивания напитков, стаканы, тарелки, трубочки (соломинки) для напитков, чашки, упаковки для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.-0-

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