Новые технологии в физике обсудят онлайн молодые ученые из Беларуси и Казахстана

15 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Республиканская научная конференция "Актуальные вопросы физики и техники" пройдет в онлайн-режиме 23 апреля в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Форум объединит студентов, магистрантов и аспирантов из вузов Беларуси и Казахстана. Для участия зарегистрировано более 250 работ. Доклады будут представлены в четырех секциях.

Так, в блоке "Новые материалы и технологии" речь пойдет об исследовании оптических характеристик фотохромных покрытий, полученных золь-гель методом, нанокомпозиционных полимерных материалах, преимуществах покрытия из наночастиц.

Разработки WEB, мобильных, игровых приложений представят в секции "Автоматизация исследований". Еще один блок вопросов посвящен моделированию физических процессов. Применение игровых технологий, использование элементов мнемотехники, интерактивных тренингов обсудят в секции "Методика преподавания физики".

Материалы конференции опубликуют в сборнике.

Программа форума предусматривает также школу для молодых ученых, во время которой расскажут о применении золь-гель метода для синтеза функциональных материалов.

Организуют форум, который проводится уже в девятый раз, Министерство образования, ГГУ имени Ф.Скорины, факультет физики и информационных технологий ГГУ.-0-