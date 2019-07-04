Новые температурные минимумы установлены в Брагине, Вилейке и Воложине ночью 4 июля

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые температурные минимумы установлены в Брагине, Вилейке, Воложине и Славгороде в ночь на 4 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Еще недавно в Беларуси была жара, постоянно обновлялись температурные максимумы за весь период метеонаблюдений. Теперь установилась холодная погода, и этой ночью были установлены абсолютные минимумы температур в четырех населенных пунктах: Брагине - плюс 6,8 (7,1 градуса тепла в 2004-м), Вилейке - плюс 6,6 (7 в 1992-м), Воложине - плюс 6,5 (8,3 в 2017-м), Славгороде - плюс 7,9 градуса (8 в 2004-м)", - рассказали в Белгидромете.

Абсолютный температурный минимум в целом по стране для 4 июля был отмечен на метеостанции Полесская в 1982 году и составил плюс 3,2 градуса. Сегодня ночью этот рекорд не был побит.

В ближайшие дни в Беларуси погодные условия будут определять атмосферные фронты и прохладные воздушные массы, поступающие с Балтийского моря. Ожидается неустойчивая ветреная погода с температурным фоном на 3-5 градусов ниже климатической нормы. На 5 июля объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.-0-