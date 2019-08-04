4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые температурные минимумы установлены в некоторых населенных пунктах Беларуси ночью 4 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В частности, минимальная температура воздуха в Березино этой ночью была плюс 5,9 градуса, в то время как предыдущий минимум был установлен в 1999 году, когда столбик термометра опустился до 8 градусов выше нуля.

Ночные минимумы также зарегистрированы в Бобруйске - плюс 5,3 (6,9 градуса выше нуля было в 1999-м), Кличеве - плюс 4,8 (6 градусов в 1999-м), Брагине - плюс 6,9 (7,3 градуса в 1965-м), Верхнедвинске - плюс 5,9 (6 градусов в 1976-м), Жлобине - плюс 7,1 (7,2 градуса в 1965-м).-0-

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