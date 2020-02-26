Новые учебные пособия по всемирной истории и обществоведению изданы в Беларуси

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые учебные пособия по всемирной истории и обществоведению для учащихся старших классов изданы авторским коллективом преподавателей БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.

Пособие "Всемирная история. 10-й класс" разработано под редакцией заведующего кафедрой истории древнего мира и средних веков исторического факультета Андрея Прохорова, а "Обществоведение. 9-й класс" - заведующего кафедрой социологии факультета философии и социальных наук Александра Данилова. В авторские коллективы также вошли преподаватели БГУ, методисты Национального института образования и педагоги учреждений общего среднего образования.

Эти полноцветные издания соответствуют современным тенденциям мировой учебной литературы, включают в себя большое количество иллюстраций, таблиц, схем. Особенностью данных книг является использование в них технологий дополненной реальности. Каждому заданию в учебниках присвоен QR-код. Он перенаправляет читателя к дополнительным материалам или онлайн-форме с объяснением алгоритма выполнения заданий.

Учебник "Всемирная история. 10-й класс" охватывает исторический период с древнего мира до XVIII века включительно. Параграфы содержат теоретический материал, вопросы и практические задания. В пособии есть словарь исторических терминов и понятий, хронологическая таблица и карты. Материалы книги помогут систематизировать знания школьников во время пройденного курса по всемирной истории за 5-9-е классы.

Пособие по обществоведению для учащихся 9-х классов состоит из четырех тематических разделов, итогового обобщения пройденного материала, а также основных понятий и памяток для выполнения заданий. Кроме того, для повышения интереса школьников к науке в каждом разделе предлагаются темы для самостоятельного выполнения проектов во время занятий.-0-