Новых вариантов вируса SARS-CoV-2 в Беларуси не выявлено - Минздрав

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новых вариантов вируса SARS-CoV-2 в Беларуси не выявлено, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Учитывая постоянство и продуктивность процесса изменчивости вируса, решающее значение имеет система быстрого выявления новых вариантов. Для этого в Беларуси отработана методика секвенирования S-гена вируса, с которым связаны основные мутации, выявленные в новых вариантах вируса (британский, южноамериканский, японский). На сегодня белорусские ученые не выявили у лиц, прибывших в Беларусь, новые варианты вируса", - отметили в пресс-службе.

На базе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии организована система мониторинга распространения мутирующих вариантов вируса SARS-CoV-2. Проводится сбор и исследование материала от лиц, прибывших в течение последних 14 дней из-за пределов страны и имеющих положительный результат ПЦР-теста.

В декабре 2020 года в Великобритании стал активно распространяться новый вариант коронавируса, который передается более эффективно по сравнению с исходным вариантом, и с тем, что несет мутацию D614G. Его распространение может значительно повлиять на развитие эпидемии в будущем. В настоящее время он вытесняет исходные линии в тех странах, где начинает распространяться.

Вирус, выделенный в ЮАР в декабре 2020 года, также имеет сходные с британским вариантом мутации и является более заразным по сравнению с британским. Наиболее часто встречается в ЮАР и Великобритании, далее с большим отрывом следуют Германия, Австралия, Франция, Бельгия. "Специфические антитела к предыдущим вариантам вируса обладают менее эффективной вируснейтрализующей активностью к данному варианту. В связи с этим возможен риск повторного заражения, в первую очередь иммунокомпроментированных лиц", - рассказали в пресс-службе.

В январе этого года японские исследователи описали вариант вируса, завезенный из Бразилии в Японию, сходный с южноафриканским по набору имеющихся мутаций. По характеристикам вариант подобен южноафриканскому.

Есть отдельные сообщения о новых значимых мутациях генома вируса, выявленных в Германии (Бавария) и Португалии.

По мере развития пандемии COVID-19 возбудитель - вирус SARS-CoV-2 - постоянно эволюционирует. До мая-июня 2020 года изменения генома были относительно незначительными. Исключением явилась мутация D614G, штамм-носитель которой быстро распространился в Европе и США. Вирус, имеющий такую мутацию обладает более высокой инвазивной способностью (более эффективно заражает клетки) по сравнению с исходным, зафиксированным в Китае в декабре 2019 года - январе 2020-го.-0-