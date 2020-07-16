Новый аппарат ИВЛ пройдет испытания на базе РНПЦ детской хирургии

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый высокотехнологичный аппарат искусственной вентиляции легких пройдет испытания на базе РНПЦ детской хирургии. Речь об этом шла на встрече директора центра, члена Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Константина Дроздовского с коллективом предприятия "Медтехноцентр", сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Сенатор поблагодарил работников "Медтехноцентра" за бесперебойное обеспечение медицинскими газами больничного оборудования в период эпидемиологической ситуации. "Особое внимание было уделено разработке нового высокотехнологичного аппарата искусственной вентиляции легких. В ходе встречи достигнута договоренность об испытании такого аппарата на базе РНПЦ детской хирургии", - проинформировали в пресс-службе.

Константин Дроздовский ознакомился с новыми видами продукции и инновационными разработками для проекта "Умная больница". "В том числе с производством систем мониторинга, которые предназначены для непрерывного наблюдения за жизненно важными функциями пациентов во время операций, реанимационных мероприятий и дальнейшего лечения", - отметили в пресс-службе.

На встрече с трудовым коллективом предприятия парламентарий рассказал о законотворческой деятельности Совета Республики. Отвечая на вопросы работников, Константин Дроздовский поддержал инициативу создания ЖСК для улучшения их жилищных условий.

Государственное предприятие "Медтехноцентр" специализируются на монтаже, техническом сервисе и ремонте медицинской техники, систем подачи медицинских газов, настройки, метрологической поверки оборудования в лечебно-профилактических учреждениях страны. Здесь также производят медтехнику, оборудование, мебель и одежду для медиков.-0-