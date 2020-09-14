Новый директор РНПЦ "Кардиология" рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с крупнейшими мировыми центрами

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый директор РНПЦ "Кардиология", председатель республиканского общественного объединения "Белорусское общество кардиологов и терапевтов" Наталья Митьковская рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с крупнейшими мировыми кардиоцентрами. Об этом она заявила, отвечая на вопросы журналистов после представления коллективу центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Кафедра кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета, которой Наталья Митьковская руководила до настоящего времени, имеет очень тесные международные контакты. В частности, это 25-летнее сотрудничество с японскими коллегами и 22-летнее - с канадскими. "Я очень надеюсь, что это сотрудничество получит еще более серьезное развитие в РНПЦ. Хотя в той или иной степени те отношения и раньше переплетались с этим учреждением, потому что мы с помощью РНПЦ не раз проводили серьезные международные конгрессы, сотрудники центра стажировались в Канаде. И я надеюсь, что это будет продолжаться и далее", - сказала она.

Новый руководитель РНПЦ высказалась о задачах, которые ставит перед собой, приступая к новой должности. "Я всегда стремилась к тому, чтобы очень эффективная кардиологическая помощь была доступна каждому гражданину нашей страны и всем, кто бывает в гостях. Если мне удастся улучшить, усовершенствовать этот процесс с помощью глубокоуважаемых коллег, я буду только счастлива", - сказала Наталья Митьковская.

С РНПЦ "Кардиология" Наталью Митьковскую связывают многолетние отношения. В частности, в 2003 году в этом центре она защищала докторскую диссертацию. "Я очень надеюсь, что приложенные мной силы дадут стимул тому, чтобы моя любимая специальность кардиология развивалась дальше в республиканском научно-практическом центр", - добавила она.

Наталья Митьковская - врач высшей квалификационной категории по терапии, высшей квалификационной категории по кардиологии. Владеет методами оказания неотложной помощи пациентам кардиологического и терапевтического профиля, неинвазивной функциональной диагностики в кардиологии, методологией экстракорпоральной детоксикации организма. Ее научные работы посвящены, в частности, изучению причин и механизмов развития острой и хронической коронарной патологии, разработке методов оценки и коррекции кардиоваскулярного риска у людей с коморбидной патологией, у пациентов после трансплантации печени, почек, легких, обоснованию и оптимизации применения интервенционных и экстракорпоральных технологий. Под руководством Натальи Митьковской защищено 15 кандидатских диссертаций, в том числе одна в Каролинском институте.-0-