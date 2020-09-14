Новый директор РНПЦ "Кардиология" рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с крупнейшими мировыми центрами

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 14 сентября 2020
Минск Сплошная облачность +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:02 Путин: Россия рассматривает Беларусь как ближайшего союзника и выполнит все взятые обязательства Политика
15:59 Лукашенко - Путину: вы поступили очень порядочно, по-человечески Президент
15:56 Путин: нужно предпринять дополнительные усилия для роста товарооборота Беларуси и России Политика
15:52 Акция по бесплатному юридическому консультированию пройдет 15 сентября в Гомеле Регионы
15:50 S&P подтвердило кредитные рейтинги Беларуси на уровне В c негативным прогнозом Экономика
15:50 Прокуратура определяет негативные экономические последствия забастовки на "Беларуськалии" Экономика
15:48 Новый директор РНПЦ "Кардиология" рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с крупнейшими мировыми центрами Общество
15:42 Мужская сборная Беларуси заняла 8-е место на юниорском ЧЕ по волейболу Спорт
15:31 ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году В мире
15:24 В Витебске появится десятиметровая входная арка с гербом города Регионы
15:20 В Минске задержаны участники беспорядков, напавшие на сотрудников ОМОНа Происшествия
15:17 Жертвами пожара в школе Танзании стали 10 детей В мире
15:13 В Мозыре задержали распространителей листовок с данными милиционеров Происшествия
15:10 В Беларуси выздоровели и выписаны 72 609 пациентов с COVID-19 Общество
14:59 От госзакупок до высоких технологий - Пиневич о задачах перед РНПЦ "Кардиология" Общество
14:50 Встреча Лукашенко и Путина проходит в Сочи Президент
14:47 "БелСтеклоПром" запустил стекловаренную печь после модернизации Экономика
14:42 В Столинском районе грибник нашел мину Происшествия
14:37 Тропический шторм "Тедди" образовался в Атлантическом океане В мире
14:33 Фармпредприятие "Новалок" в Скиделе выйдет на полную мощность в 2021 году Регионы
14:24 Атаманюк: играть в интересах чужого государства, предавая при этом свое, - преступление Общество
14:20 Новую редакцию закона о таможенном регулировании обсудят на конференции в Минске Экономика
13:54 Заразившийся коронавирусом Сильвио Берлускони выписан из больницы В мире
13:49 ГПК: паспорт Тадеуша Кондрусевича внесен в список недействительных документов Общество
13:40 Суша: белорусские библиотеки проходят сложную, но необходимую трансформацию Культура
13:18 Белорусский рубль на торгах 14 сентября укрепился к трем основным валютам Экономика
13:13 Режим самоизоляции стал причиной депрессии у более чем 40% российских школьников В мире
13:10 Лесопродукция в январе-августе обеспечила более 40% товарооборота БУТБ Экономика
13:00 В Новополоцке возбудили уголовное дело по факту нападения на милиционера Происшествия
12:43 Белорусские гимнастки успешно выступили на турнире серии Гран-при в Киеве Спорт
Все новости
Все новости
Общество
14 сентября 2020, 15:48

Новый директор РНПЦ "Кардиология" рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с крупнейшими мировыми центрами

Фото из архива
Фото из архива

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый директор РНПЦ "Кардиология", председатель республиканского общественного объединения "Белорусское общество кардиологов и терапевтов" Наталья Митьковская рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с крупнейшими мировыми кардиоцентрами. Об этом она заявила, отвечая на вопросы журналистов после представления коллективу центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Кафедра кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета, которой Наталья Митьковская руководила до настоящего времени, имеет очень тесные международные контакты. В частности, это 25-летнее сотрудничество с японскими коллегами и 22-летнее - с канадскими. "Я очень надеюсь, что это сотрудничество получит еще более серьезное развитие в РНПЦ. Хотя в той или иной степени те отношения и раньше переплетались с этим учреждением, потому что мы с помощью РНПЦ не раз проводили серьезные международные конгрессы, сотрудники центра стажировались в Канаде. И я надеюсь, что это будет продолжаться и далее", - сказала она.

Новый руководитель РНПЦ высказалась о задачах, которые ставит перед собой, приступая к новой должности. "Я всегда стремилась к тому, чтобы очень эффективная кардиологическая помощь была доступна каждому гражданину нашей страны и всем, кто бывает в гостях. Если мне удастся улучшить, усовершенствовать этот процесс с помощью глубокоуважаемых коллег, я буду только счастлива", - сказала Наталья Митьковская.

С РНПЦ "Кардиология" Наталью Митьковскую связывают многолетние отношения. В частности, в 2003 году в этом центре она защищала докторскую диссертацию. "Я очень надеюсь, что приложенные мной силы дадут стимул тому, чтобы моя любимая специальность кардиология развивалась дальше в республиканском научно-практическом центр", - добавила она.

Наталья Митьковская - врач высшей квалификационной категории по терапии, высшей квалификационной категории по кардиологии. Владеет методами оказания неотложной помощи пациентам кардиологического и терапевтического профиля, неинвазивной функциональной диагностики в кардиологии, методологией экстракорпоральной детоксикации организма. Ее научные работы посвящены, в частности, изучению причин и механизмов развития острой и хронической коронарной патологии, разработке методов оценки и коррекции кардиоваскулярного риска у людей с коморбидной патологией, у пациентов после трансплантации печени, почек, легких, обоснованию и оптимизации применения интервенционных и экстракорпоральных технологий. Под руководством Натальи Митьковской защищено 15 кандидатских диссертаций, в том числе одна в Каролинском институте.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
здравоохранение
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива В Беларуси выздоровели и выписаны 72 609 пациентов с COVID-19
Дмитрий Пиневич. Фото из архива От госзакупок до высоких технологий - Пиневич о задачах перед РНПЦ "Кардиология"
Фото из архива "Понимаем, что Любимую не отдают!" – письма в поддержку мира и стабильности
Скриншот из видео "Беларусь 1" Атаманюк: играть в интересах чужого государства, предавая при этом свое, - преступление
Фото из архива ГПК: паспорт Тадеуша Кондрусевича внесен в список недействительных документов
Фото из архива Белорусские военнослужащие примут участие в учении "Кавказ-2020" в России
Главное
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото из архива Встреча Лукашенко и Путина проходит в Сочи
Нацкомиссия по правам ребенка: очевидно, что детям не место на несанкционированных митингах
Уборка сахарной свеклы началась в Беларуси
Мечты должны сбываться! Готовые квартиры в "Парке Челюскинцев" от 3 200 рублей за метр! Паркинг рядом!
Топ-новости
Лукашенко - Путину: вы поступили очень порядочно, по-человечески
Путин: Россия рассматривает Беларусь как ближайшего союзника и выполнит все взятые обязательства
От госзакупок до высоких технологий - Пиневич о задачах перед РНПЦ "Кардиология"
Прокуратура определяет негативные экономические последствия забастовки на "Беларуськалии"
Атаманюк: играть в интересах чужого государства, предавая при этом свое, - преступление
В Беларуси выздоровели и выписаны 72 609 пациентов с COVID-19
МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 13 сентября задержаны 774 человека
До +28°С ожидается по юго-западу Беларуси 15 сентября
Новую редакцию закона о таможенном регулировании обсудят на конференции в Минске
Определены участники конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества
Нацбанк продлил приостановку постоянно доступных операций регулирования ликвидности
Белорусские гимнастки успешно выступили на турнире серии Гран-при в Киеве
"Белавиа" приостановила рейсы в Таллин до 30 сентября
Выставка о художественном осмыслении военных событий откроется 16 сентября в НХМ
ГПК: паспорт Тадеуша Кондрусевича внесен в список недействительных документов
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.