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19 августа 2020, 09:00

Новый дом "Глазго" в Minsk World! Лучшие цены на старте продаж - от 2 600 рублей за метр квадратный!

Добро пожаловать в "Глазго"! Сегодня в квартале "Северная Европа" комплекса Minsk World стартовали продажи в новом доме, названном в честь "второй столицы" Шотландии, города Глазго. Крупный портовый город славится своей богатой историей и великолепной архитектурой. И квартира в доме "Глазго" – это ваша возможность погрузиться в атмосферу яркой и самобытной Шотландии прямо в центре Минска!

Новостройка расположится вдоль продолжения улицы Жуковского, прямо напротив остановки общественного транспорта. Поторопитесь, на старте продаж – лучший выбор квартир и самые выгодные условия от застройщика!

Дом расположится вдоль продолжения улицы Жуковского, прямо напротив остановки общественного транспорта
Дом расположится вдоль продолжения улицы Жуковского, прямо напротив остановки общественного транспорта

Каким будет "Глазго"? Притягательным, сверкающим, с красивой небесной тонировкой и ультрасовременными архитектурными решениями!

· В здании 25 этажей с квартирами площадью от 28 до 75 кв. м. Высота потолков – 2,7 метра, а на первом и последнем этажах – 3 метра и более. Свободная планировка квартир позволит создать интерьер под свой вкус и стиль!

· В светлом просторном лобби, украшенном панорамными видами Глазго, царит атмосфера Шотландии! Здесь предусмотрены все удобства: стойка консьержа, зона ожидания гостей, санитарная комната с пеленальным столиком. И даже место для букшеринга, то есть обмена книгами!

· В доме будет отдельное помещение для хранения велосипедов в количестве 10 штук, а также дополнительное место для размещения детских колясок.

· Из лобби – два выхода на обе стороны дома. Очень удобно свернуть во двор, когда отправился с ребенком на прогулку, или на улицу, если спешишь на работу. Дом обходить не придется!

· На любой этаж вас мгновенно доставят три бесшумных и скоростных лифта известного мирового производителя OTIS. Один из них – панорамный!

· Любите солнце? Тогда "Глазго" точно для вас! Остекленные лоджии – во всех квартирах. Все окна – панорамные и с детскими замками, а в квартирах побольше еще и балконы. Нижняя часть сплошного остекления не открывается и снабжена усиленными небьющимися двухкамерными стеклопакетами ведущих мировых производителей – для безопасности и удобства жильцов.

Панорамные окна, лоджии и балконы наполнят вашу квартиру солнечным светом!
Панорамные окна, лоджии и балконы наполнят вашу квартиру солнечным светом!

Еще один плюс покупки квартиры в доме "Глазго" – это удачное расположение!

Квартал "Северная Европа" находится в юго-западной части комплекса Minsk World. Здесь будет построен детский сад на 230 мест, а также детская и взрослая поликлиники. Во дворах домов предусмотрены детские и спортивные площадки, уютные зоны отдыха с лавочками, многочисленные зеленые насаждения и открытые парковки для велосипедов.

В квартале "Северная Европа" откроются детский сад и поликлиники
В квартале "Северная Европа" откроются детский сад и поликлиники

В каждом дворе расположатся детские и спортивные площадки
В каждом дворе расположатся детские и спортивные площадки

По периметру квартала расположатся парковочные места, при этом транзитное движение транспорта через дворовые территории будет исключено.

С севера квартал граничит с будущим зеленым парком с современным ландшафтным дизайном, фонтанами и скульптурными композициями, спортивными и детскими площадками. Отличная возможность проводить больше времени на свежем воздухе!

Сеть велодорожек пройдет через парк и свяжет все кварталы комплекса – первые километры уже проложены!

Велодорожки свяжут воедино все кварталы комплекса и пройдут через парк
Велодорожки свяжут воедино все кварталы комплекса и пройдут через парк

И, конечно, вы получаете все преимущества многофункционального комплекса Minsk World, признанного самым масштабным в Европе. Это настоящий город в городе площадью 340 гектаров, где все продумано до мелочей для вашей комфортной и счастливой жизни!

В комплексе активно ведется строительство Международного финансового центра Minsk World, который призван стать магнитом для притяжения иностранных инвестиций и способствовать созданию тысяч рабочих мест. Возможно, здесь расположится и ваше новое престижное место работы?

По соседству возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. Вы сможете не только совершить выгодные покупки в многочисленных магазинах, где будут представлены самые известные мировые бренды, но и отлично провести время на огромном фудкорте и в кинотеатре. Для взрослых и детей предусмотрено множество интересных занятий и развлечений!

Площадь комплекса <a href="https://bir.by/page/real-estate/minskworld/" target="_blank">Minsk World</a> – более 340 гектаров, где будет все для комфортной жизни!
Площадь комплекса Minsk World – более 340 гектаров, где будет все для комфортной жизни!

Недалеко от самого комплекса Minsk World практически завершено строительство станции метро "Ковальская Слобода", в границах комплекса строится и вторая станция – "Аэродромная". Можно будет легко добраться в любую точку города!

Для владельцев автомобилей предусмотрены многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги – кстати, первый, рассчитанный примерно на 800 машин, работает уже с минувшей осени.

В комплексе уже работает многоэтажный паркинг на 800 машин
В комплексе уже работает многоэтажный паркинг на 800 машин

В каждом квартале откроют школу или детский сад. Таким образом, всего в комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов. Везти детей в другой конец города на учебу или в кружки не придется – все это будет рядом с домом.

Что важно, в распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Покупайте квартиру в "Глазго" на старте продаж – и получайте все преимущества самого дома и комплекса Minsk World! Это ваша возможность решить жилищный вопрос невероятно выгодно!

Лучшие предложения по покупке квартир в доме "Глазго" – это покупка за собственные средства и с помощью кредита Белинвестбанка. Цена квадратного метра – от 890 евро!

Если вы хотите воспользоваться партнерскими кредитными программами, то цена за квадратный метр будет для вас индивидуально рассчитана менеджером по выбранной вами квартире.

Например, можно воспользоваться партнерским кредитом Беларусбанка "Ипотека с нами". В первый год ставка по кредиту составит 4,74%, во второй и третий – 11,25%, в последующие годы – 13,51%. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях.

Еще один отличный вариант – партнерская кредитная программа Белорусского народного банка. Кредиты выдаются в белорусских рублях на срок до 20 лет. Ставка – от 11,99% до 13,5% в зависимости от срока кредитования.

Хотите еще выгодней? Тогда воспользуйтесь акцией от застройщика! Выбирайте и бронируйте подходящую вам квартиру в доме "Глазго" на сайте bir.by – и экономьте при покупке от 4 000 до 10 000 рублей в зависимости от метража квартиры.

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также вы можете обратиться за консультацией к региональным менеджерам по продажам сразу в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно.

Номер для связи через мобильных операторов – 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Новый дом "Глазго" – лучшие условия покупки квартиры на старте продаж!

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