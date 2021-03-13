Новый Embraer в юбилейной ливрее прибыл в Национальный аэропорт Минск

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск приземлился новый Embraer 195-E2, который стал вторым воздушным судном данного типа в авиакомпании "Белавиа", сообщает БЕЛТа со ссылкой на сайт перевозчика.

Самолет отличается от других необычной юбилейной ливреей: теперь на хвосте можно увидеть цифры "25", а на фюзеляже - слоган авиакомпании на двух языках (русском и английском). Это второе воздушное судно новейшего типа из трех, на поставку которых в феврале 2020 года был подписан лизинговый договор между авиакомпанией "‎Белавиа"‎ и компанией AerCap Holdings N.V.

"Компания Embraer гордится тем, что является постоянным партнером "Белавиа". Мы считаем, что поставка нового самолета Embraer 195-E2 в юбилейной ливрее - лучший способ отпраздновать 25-летие, - отметил президент и генеральный директор Embraer Commercial Aviation Аржан Мейер. - Я думаю, что эксплуатация новых, экономичных и более экологичных E2 обеспечит "Белавиа" еще больший успех в будущем".

"Мы рады видеть в парке воздушных судов "Белавиа" второй Embraer 195-E2. Прилет самолета совпал с важным событием в жизни авиакомпании - ее юбилеем, чему и посвящена необычная ливрея воздушного судна. Для нас новый Embraer 195-E2 - это не только еще один большой шаг на пути модернизации флота, но и значимая отметка в истории. Самолет станет своеобразным символом 25-летия авиакомпании. Все эти годы "Белавиа" непрерывно работала над улучшением сервиса, повышением комфорта и внедрением прогрессивных способов обеспечения безопасности пассажиров. Тот факт, что сегодня мы принимаем второй Embraer 195-E2 и в скором времени ждем третий такой самолет, говорит о том, что мы на верном пути", - прокомментировал генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец.

Генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец

"Белавиа" и бразильский производитель воздушных судов Embraer сотрудничают уже 8 лет. Белорусский авиаперевозчик успешно эксплуатирует 13 самолетов данного аэростроительного конгломерата. Новый Embraer 195-E2 станет четырнадцатым судном бразильского происхождения во флоте авиакомпании.

Главная отличительная черта Embraer 195-E2 - его экономичность. Двигатель GTF, полностью закрытая конструкция шасси и увеличенное крыло помогают существенно снизить расходы топлива. Также у Embraer 195-E2 снижены выбросы окиси азота по стандарту CAEP/8 на 35%, а выбросы углекислого газа - на 50%. Это делает самолет самым тихим и экологичным в своем классе и дает возможность снизить стоимость авиабилетов, увеличив при этом уровень сервиса, подчеркнули в авиакомпании.-0-

Фото Рамиля Насибулина