"Новый год на максимум" в МТС ТВ: дополнительные телеканалы и подключение двух новых онлайн-кинотеатров

Во время новогодних праздников увеличивается количество телеканалов в пакетах услуг "МТС ТВ, день", "МТС ТВ, 30 дней", "МТС ТВ 50" и "TV Box". Кроме того, в рамках акции "Новый год на максимум" можно бесплатно оформить подписку на два онлайн-кинотеатра в МТС ТВ - more.tv и PREMIER.

С 24 декабря по 7 января у тех, кто уже пользуется или подключает услуги "МТС ТВ, день", "МТС ТВ, 30 дней", "МТС ТВ 50", "TV Box", появится возможность смотреть расширенный пакет телеканалов - их количество увеличится до 120. С 8 января будут открыты только те ТВ-ресурсы, которые предусмотрены подключенной услугой.

В этот период также бесплатно можно оформить подписки на "more.tv, день", "more.tv, 30 дней" или "PREMIER, день", "PREMIER, 30 дней". С 8 января подписка автоматически продляется и тарифицируется.

Расширенный пакет телеканалов и подключение подписок на два онлайн-кинотеатра в МТС ТВ будет доступно с 24 декабря 2021 года по 7 января 2022 года.

Подробнее об акции "Новый год на максимум" - здесь.

МТС ТВ - видеосервис с популярными ТВ-каналами, фильмами, сериалами и 4 онлайн-кинотеатрами: more.tv, START, PREMIER, IVI. Приложение МТС ТВ можно установить на смарт-телевизор, смартфон, планшет или смотреть на компьютере через веб-интерфейс или на телевизоре с ТВ-приставкой. Фильмы и передачи доступны в записи до 5 дней, в любую минуту можно ставить эфир на паузу, получать напоминания и искать фильмы по названию или темам.

Размещение рекламы на БЕЛТА