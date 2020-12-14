Новый год – в своей квартире! В комплексе Minsk World – высокие темпы строительства и лучшие условия для покупки

Какой же Новый год без подарков? А для тех, кто мечтает о собственном жилье, лучший подарок, конечно же, – новенькая квартира! Покупатели, остановившие свой выбор на комплексе Minsk World, не прогадали. Для них застройщик утроил настоящий новогодний подарок – фейерверк из сданных в эксплуатацию жилых домов.

Самый крупный инвестиционный проект столицы многофункциональный комплекс Minsk World выходных не знает – строительные работы ведутся ежедневно. Проект настолько впечатляющий, что отдыхать некогда. Не случайно гигантскую строительную площадку на месте старого аэропорта "Минск-1" признали самым масштабным жилым комплексом Европы!

Гигантская строительная площадка на месте старого аэропорта "Минск-1"

Застройщик не раз подчеркивал, что спрос в Минске на новые квартиры еще очень далек от удовлетворения. Поэтому своей стратегической задачей компания считает создание условий для того, чтобы практическая каждая белорусская семья могла позволить себе покупку новой квартиры. О том, как это работает в финансовом плане, расскажем чуть позже. А пока обратим внимание на темпы реализации проекта.

Директор ИООО "Дана Астра" Павел Овчаров рассказал, что на сегодняшний день в комплексе уже введено в эксплуатацию 17 жилых домов общей площадью более 380 тысяч кв. метров. Предсказания о снижении спроса и замораживании строек не сбываются – наоборот, темпы строительства у застройщика в последнее время лишь возрастают.

Павел Овчаров, директор ИООО "Дана Астра"

– Только за последний месяц мы сдали в эксплуатацию девять жилых домов. Это более 80 тысяч кв. метров. До конца года будут сданы еще шесть домов – это тоже около 80 тысяч кв. метров. И прямо скажу, что ранее такими объемами жилье в эксплуатацию в Беларуси не вводили, – отметил Павел Овчаров.

Самое время вспомнить некоторые самые яркие эпизоды прошедшей осени!

В ноябре был сдан в эксплуатацию дом "Джакарта" в квартале "Азия". Современной красивое здание с интересными решениями в обустройстве балконов и лоджий и запоминающимся фасадом наверняка видели те, кто проезжал по улице Кижеватова.

Дом "Джакарта"

Рядом с ним – дом "Нью-Дели", в котором, в отличие от "Джакарты", еще есть свободные квартиры. Проекты этих домов похожи, различие в стилистических деталях.

И тут же – стильный дом "Гонконг", сдача которого ожидается в ближайшее время.

Дом "Нью-Дели"

Дом "Гонконг"

Целый ряд новоселий состоялся в квартале "Мировых танцев". "Вальс", "Танго" и "Твист" уже обживаются владельцами квартир – в этих домах начинаются активные ремонты. А на очереди – "Чарльстон". Владельцев квартир в этом замечательном и стильном доме, спроектированном в институте "Минскгражданпроект", пригласят осмотреть свое жилье буквально на днях!

Дом "Вальс"

Дом "Танго"

Дом "Твист"

Дом "Чарльстон"

В квартале "Африка" сдан дом "Кейптаун", расположенный поблизости от будущего городского парка, который будет разбит в комплексе Minsk World. Интересно, что в этом доме еще есть квартиры в продаже. А это значит, что покупатели могут посмотреть на свое будущее жилье не только на макетах и планах, но и воочию!

Дом "Кейптаун"

В этом квартале завершен также дом "Александрия" – в эксплуатацию он должен быть сдан еще до Нового года. Кстати, в доме еще осталось несколько свободных квартир – как раз тот случай, когда жилье в новостройке можно приобрести без долгого ожидания.

Дом "Александрия"

Практически готов к заселению и ряд домов квартала "Северная Америка". "Ванкувер" и "Квебек" уже сданы, приемка состоится буквально в ближайшие дни, практически готовы также "Лос-Анджелес" и "Сан-Франциско". Во дворах этого квартала уже обустроен теннисный корт, площадка с уличными спортивными тренажерами и современная безопасная детская игровая площадка. Квартиры здесь раскупаются очень активно!

Дом "Ванкувер"

Дом "Квебек"

Дом "Лос-Анджелес"

Дом "Сан-Франциско"

Начнутся скоро новоселья и в квартале "Евразия", который расположен в центральной части комплекса. Первенцем станет дом "Москва", который готовится к сдаче в декабре. Отметим, что здесь осталось свободными буквально несколько квартир – а значит, еще есть шанс приобрести жилье и сразу же приступить к ремонту!

Дом "Москва"

Отметим, что сдача дома в эксплуатацию – это не только полная готовность здания к приему жителей, но и комплексное обустройство придомовой территории. Автопарковки, газоны, дорожки, лавочки, освещение, детские и спортивные площадки – застройщик создает все условия для того, чтобы владельцы квартир могли как можно быстрее приступать к ремонту и заселению.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы и пройдут через парк

По словам Павла Овчарова, строительные работы сегодня ведутся во всех кварталах комплекса. Тем не менее, там, где появились уже заселенные дома, работать приходится особенно быстрыми темпами. Как пример можно вспомнить квартал "Эмиратс", который на данный момент полностью завершен, в том числе возведен большой торговый центр и паркинг на почти 800 автомобилей по соседству.

Квартал "Эмиратс" полностью завершен

Торговый центр в квартале "Эмиратс"

Паркинг в квартале "Эмиратс"

– Вся инфраструктура квартала строится комплексно. И если мы уж начали заселять квартал, то ставим задачу максимально быстро завершить все жилые дома. Как показывает практика, от начала строительства первого дома до завершения всего квартала проходит около трех лет, – отметил Павел Овчаров.

По словам представителя застройщика, зима не скажется на скорости возведения комплекса Minsk World.

– Законодательство страны предусматривает ввод жилых домов как в зимний, так и в летний период. Отдельные виды работ могут быть перенесены из-за неблагоприятных условий, но на графике это, как правило, не сказывается. Мы берем определенные обязательства перед нашими покупателями и перед государственными органами и выдерживаем договорные сроки, – отмечает Павел Овчаров.

Не мешает скорости возведения комплекса и пандемия. Теоретически сложности с логистикой могли бы притормозить некоторые поставки, но импортные составляющие на стройке – в минимальных объемах.

– В своей производственной деятельности мы используем не более 2% импорта от общего объема необходимых ресурсов. Как правило, это большей частью оборудование. Все остальное – рабочие руки белорусских строителей и материалы местного производства. В строительстве комплекса участвует более 500 белорусских компаний – как поставщики и подрядчики. Мы поддерживаем отечественных производителей, работаем с проектными институтами по новым материалам, а также с крупнейшими заводами, которые проводят эксперименты на наших объектах – как по оборудованию, так и по новым видам стройматериалов. Это помогает развиваться всей экономике страны, – убежден Павел Овчаров.

Важно, что в этом году работы начались и в так называемом пятом квартале комплекса, в котором будут построены Международный финансовый центр и самый большой в стране мегамолл.

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

– Этот квартал – единая строительная площадка, на которой в этом году начались работы. Могу отметить, что на сегодняшний день мы уже получили мощную буровую установку, которая будет выполнять установку свай под здания. Это совершенно уникальные для нашей страны работы, ведь высота центральной башни Международного финансового центра составит 42 этажа. Такого в Беларуси еще не строили! Мы используем опыт проектного бюро из Объединенных Арабских Эмиратов, привлекли экспертов, которые строили аналогичные башни в Дубае, а также российских специалистов – нам нужен их опыт по строительству фасадов высотных домов. В целом отмечу, что в этом году мы провели все необходимые подготовительные работы с тем, чтобы в следующем успешно приступить к активному возведению этих уникальных для Беларуси зданий, – отметил Павел Овчаров.

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

Комплекс Minsk World зачастую называют городом будущего – именно таким будет современный Минск. Продуманный, уютный, комфортный, с развитой инфраструктурой, которая будет делать городскую среду ярче, интереснее, насыщеннее.

Увидеть, как растет новый район столицы, можно уже сегодня. Есть возможность оценить ход строительства комплекса и дистанционно, воспользовавшись видеотуром на сайте застройщика.

Самое главное, что комплекс Minsk World – это реальная возможность решить наболевший квартирный вопрос для многих семей. Но время упускать не стоит!

Только сейчас в комплексе действуют скидки до 20% для медиков, преподавателей, айтишников и молодых семей. Специальные предложения для отдельных категорий покупателей действуют лишь до Нового года, а количество акционных квартир ограничено! Если собирались воспользоваться существенной скидкой, не откладывайте свой визит в отдел продаж!

И, конечно же, поторопиться надо тем, кто рассчитывал воспользоваться уникальным предложением комплекса Minsk World – беспроцентной рассрочкой от застройщика. Условия действительно беспрецедентны, ведь максимальный срок рассрочки – 100 месяцев! Первоначальный взнос – от 30% стоимости квартиры, при этом справок и поручителей предоставлять не нужно. Для оформления договора прямо в офисе продаж застройщика необходим только паспорт!

Но оформить рассрочку можно только до 20 декабря! Осталась неделя!

На квартиры в комплексе Minsk World также действует выгодный партнерский кредит от "Белинвестбанка" в рублях на срок до 10 и до 20 лет. В первый год ставка всего от 4,99% (0,57 СКО), а в последующие – от 13,35% (1,543 СКО). При этом участие собственными средствами – от 10%, а досрочное погашение – без штрафных санкций.

Приобрести квартиры и бизнес-помещения в комплексе Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также для приобретения недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Высокие темпы строительства, отличные цены и уникальные предложения – это комплекс Minsk World. Пусть ваш ответ на квартирный вопрос будет правильным!

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