Новый график движения поездов в СНГ и ЕС начнет действовать с 9 декабря

22 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Новый график движения поездов по дорогам СНГ и Евросоюза начнет действовать в полночь с 9 декабря. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, который принимает участие в пятом слете машинистов БЖД в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

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