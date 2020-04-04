Новый исторический атлас появится в Беларуси

4 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. РУП "Белкартография" подготовило и отдало в печать "Гістарычны атлас Беларусі", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Атлас разработан на основе четырехтомного издания "Вялікі гістарычны атлас Беларусі" (2009-2018). "С момента издания его первого тома прошло более 10 лет. За это время историческая наука обогатилась новыми данными и находками, которые позволили уточнить довольно значимые вехи в нашей истории. Все это нашло отражение на страницах нового произведения", - отметили в пресс-службе.

Создатели постарались наиболее полно показать историческое прошлое - от появления первого человека на белорусских землях до настоящего времени. В каждой из четырех частей атласа показана социально-экономическая эволюция общества, его политическая и военная история, этнические процессы, становление и развитие религиозных отношений.

Первая часть охватывает период от появления первых людей на территории Беларуси до середины XVI века, когда в результате Люблинской унии (1569 год) Великое княжество Литовское вошло в состав Речи Посполитой. Вторая часть атласа отображает период с момента образования Речи Посполитой до прекращения существования этого государства в 1795 году. Третья часть посвящена периоду нахождения белорусских земель в составе Российской империи с 1772 года до начала 1917 года. В четвертой части показан путь становления и развития белорусской национальной государственности в ХХ - начале ХХІ века.

Фото Госкомимущества

Как отметили в РУП "Белкартография", новое издание расширит знания и позволит найти ответы на многие вопросы исторического прошлого Беларуси.

Объем атласа - 336 страниц. Язык издания - белорусский. Первый тираж составит 1000 экземпляров.-0-