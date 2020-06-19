Новый КоАП разрабатывается при широком участии общества и концентрации усилий госорганов - депутат

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые КоАП и ПИКоАП разрабатываются при широком участии общества и концентрации усилий государственных органов. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая.

Основные концептуальные положения проектов кодексов определены. Они обсуждались 18 июня на совещании у Президента, где говорилось, что отдельные шероховатости можно будет скорректировать при доработке в Палате представителей. "Поиск оптимальной формулы той или иной нормы - естественный законотворческий процесс, - отметила Светлана Любецкая. - Любой закон должен соответствовать ожиданиям общества и целям государства. В случае с новыми КоАП и ПИКоАП накоплен уникальный опыт, когда разработка проектов велась при широком общественном сопровождении, концентрированными усилиями государственных органов".

Обновленные кодексы об административной ответственности в скором времени внесут в Палату представителей. Курировать законопроекты будет Постоянная комиссия по законодательству. "Работа над ними будет вестись комплексно в соответствии с регламентом. Предстоит тщательно отшлифовать эти документы. Будем очень плотно работать со всеми правоприменителями, представителями общественности, заинтересованными госорганами, гражданами. Будут привлекаться эксперты, ученые", - рассказала председатель Постоянной комиссии по законодательству. Такой подход, по ее словам, позволяет анализировать все имеющиеся мнения и взгляды, а значит, объективно прорабатывать предлагаемые нормы.

Депутат напомнила о задачах, которые стоят перед авторами новых КоАП и ПИКоАП. Кодексы должны максимально соответствовать существующему уровню развития общественных отношений, учитывать лучший практический опыт применения действующего законодательства, международные подходы. "Самая главная концептуальная задача - они должны обеспечивать соблюдение требований справедливости и разумности наказания. Посыл достаточно приземленный, но в тоже время с далеко идущими результатами", - убеждена Светлана Любецкая.

Палата представителей активно занималась сбором предложений граждан и субъектов хозяйствования по совершенствованию мер административной ответственности. Только в январе-феврале их поступило около 600. Они были направлены на гуманизацию, либерализацию действующего законодательства, снижение его карательного уклона. "Общественное мнение совпало с задачами, которые озвучивались Президентом", - обратила внимание депутат. Одновременно люди предлагали ужесточить наказание в отношении пьяных водителей. Широкая дискуссия развернулась и поводу того, как привлечь к ответственности шумных соседей. Предлагалось исключить из компетенции ЖКХ право составления административных протоколов, ведения административного процесса и передать его МВД. "Как правило, такие нарушения совершаются ночью. Объективно у коммунальщиков по сравнению с милицией гораздо меньше возможностей обеспечить применение закона. В итоге после тщательного анализа вместе со всеми заинтересованными, обсуждения в СМИ депутаты включили эту норму, она была поддержана. Так, общественный запрос вылился в конкретный результат", - подчеркнула парламентарий.

Как сообщалось, распоряжением Президента Беларуси от 17 декабря 2019 года №247рп для подготовки комплексных предложений по корректировке Кодекса об административных правонарушениях создана межведомственная экспертная комиссия. В ее состав вошли работники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, министерств юстиции, внутренних дел, по налогам и сборам, иных ведомств, представители парламента, а также научного сообщества. Руководит комиссией заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс.-0-