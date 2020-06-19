Новый компьютерный томограф заработал в главном военном клиническом медцентре ВС

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в 432-м ордена Красной Звезды главном военном клиническом медицинском центре Вооруженных Сил введен в эксплуатацию рентгеновский компьютерный спиральный томограф TSX-036A Aqullon, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
Аппарат позволяет выполнять исследования головного мозга, костно-суставной системы, органов грудной клетки, сердечно-сосудистой системы, визуализацию повреждений при травмах и др.
Томограф отвечает современным требованиям в области диагностики заболеваний, особо необходим для диагностики пациентов с огнестрельными ранами и коронавирусной инфекцией.
Вместе с томографом закуплено вспомогательное оборудование - инъектор для введения рентгеноконтрастных лекарственных средств и наркозно-дыхательный аппарат. Подобное оборудование делает современную диагностику более доступной, помогает раннему выявлению заболеваний, повышает качество лечения.-0-