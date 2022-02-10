Новый министр Андрей Иванец представлен коллективу Минобразования

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-премьер Игорь Петришенко представил сегодня коллективу Министерства образования нового министра Андрея Иванца, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель премьер-министра отметил, что сегодня состоялось долгожданное назначение главы Минобразования. Он обратил внимание, что это произошло на том временном этапе, когда сформирована нормативно-правовая база в сфере образования, принят и подписан Президентом обновленный Кодекс об образовании.

"Работы предстоит немало, но она очень творческая, интересная. Вам под силу ее реализовать", - отметил Игорь Петришенко, упомянув про спортивные успехи нового министра и его большие силы в прямом смысле слова.

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Андрей Иванец и Игорь Петришенко

Иванец о сфере образования: отрасль динамичная, но она должна развиваться эволюционно

Фото Максима Гучека