Новый министр информации заявил о необходимости расставить точки над i в медиасфере

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пришло время расставить точки над i в медиасфере и дать правильную классификацию действиям, наносящим вред государству и обществу. Об этом заявил министр информации Владимир Перцов в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Говорить о том, что Министерство информации превратится в какой-то репрессивный орган, который будет заниматься исключительно выискиванием каких-то моментов и преследованием изданий или отдельных журналистов, не совсем правильно. А вот привести работу нашего органа госуправления в соответствие с требованием времени, с теми вызовами, которые появились у нашей сферы…" - сказал Владимир Перцов.

По его словам, за последнее время в медиаиндустрии произошло множество трансформаций и, как выяснилось, белорусское законодательство в этой сфере оказалось не совсем готовым к новым вызовам. Сегодня идет работа над его совершенствованием.

"Все-таки пора расставить точки на i, и пора все эти действия, которые классифицируются в цивилизованных государствах как минимум как наносящие вред и угрозу государству и обществу, точно так же классифицировать в нашей стране и принимать соответствующие меры - ограничительные и запретительные, может быть, какое-то наказание за это. Мне кажется, время пришло", - подчеркнул министр.-0-