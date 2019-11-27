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27 ноября 2019, 13:43

Новый национальный план по обеспечению гендерного равенства разрабатывается в Беларуси

Ирина Костевич
Ирина Костевич

27 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый национальный план по обеспечению гендерного равенства разрабатывается в Беларуси. Реализация его начнется в 2020 году, сообщила журналистам во время открытия Третьего международного форума женщин-лидеров в Гродно министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Форум - одна из площадок для обсуждения возможных положений нового национального плана действий. Форум направлен на содействие гендерному равенству, женскому лидерству и проводится для того, чтобы помочь женщинам максимально найти себя в общественно полезном труде, общественно-политической жизни.

Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич и ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко
Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич и ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко

"Нам есть о чем говорить в этих темах. Прошли выборы, и мы видим положительную динамику. В прошлый созыв Палаты представителей среди депутатов было около трети женщин, а сегодня среди депутатского корпуса уже 40% представительниц прекрасной половины человечества. В этом плане мы одни из лидеров, ведь среднемировой показатель количества женщин среди парламентариев чуть более 24%", - рассказала Ирина Костевич.

Еще одна тема форума посвящена балансу семьи и работы в жизни женщин. "Это серьезный вопрос, затрагивающий каждую. В плане семейной жизни на домашнюю работу, воспитание детей, уход за пожилыми женщины тратят в два раза больше времени, чем мужчины. Сейчас важно найти условия, механизмы, возможности для того, чтобы женщина не в ущерб семьей или работе делала то, на что она нацелена сама", - подчеркнула Ирина Костевич.

Беларусь последовательно движется в этом направлении. Примером могут служить нормы, предусмотренные в Трудовом кодексе, вступающем в силу в конце января 2020 года. Речь, прежде всего, об отпуске на 14 дней для отца по уходу за ребенком в течение шести месяцев после рождения.

"Важно, чтобы, как только ребенок появился на свет, мать и отец вместе занимались его воспитанием. Не стоит путать эту норму с отпуском по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Здесь также дано право отцу, если мама хочет работать, обеспечивать уход", - отметила Ирина Костевич. Важен и внедряющийся в стране механизм дистанционной работы. Он больше актуален для женщины, чтобы, например, обеспечивая уход за ребенком, она не потеряла квалификацию, смогла дистанционно обучаться и даже работать, формируя дополнительный доход семьи.

По словам исполняющей обязанности начальника отдела демократического управления и гендерных вопросов БДИПЧ ОБСЕ Айлы ван Хеель, сотрудничество в продвижении прав женщин выходит на региональный уровень, ведь очень много решений, влияющих на жизнь общества, принимается именно на местах. "Мы сотрудничаем со всеми странами по вопросам гендерного равенства, в том числе с Беларусью. В течение последних лет совместно работаем над расширением сети активности женщин-лидеров, воспитания молодых женщин-лидеров для дальнейшего более активного участия их в общественно-политических процессах", - сказала она.

Форум проводится в третий раз. Впервые его принимает не столица, а регион. Площадкой для проведения стал Гродненский государственный университет имени Я.Купалы. Ирина Костевич подчеркнула, что выбор места проведения неслучаен: актуальные вопросы гендерного равенства необходимо активно обсуждать на всех уровнях. Темой для работы на форуме стало обсуждение университетов в укреплении лидерства женщин на местном уровне.

Третий международный форум женщин-лидеров собрал представителей государственных органов и международных организаций, бизнеса, общественных объединений, парламентариев, экспертов в сфере гендерного равенства. Организаторами Форума выступают Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Министерство труда и социальной защиты. Партнерами Форума являются Гродненский облисполком, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, общественное объединение "Белорусский союз женщин", Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси, Совет Европы. Мероприятие проходит в ходе реализации компонента "Содействие женскому лидерству и участию женщин в политической и общественной жизни", предусмотренного соглашением между правительством Беларуси и Европейским союзом о финансировании инструмента технического сотрудничества (постановление Совета Министров от 9 сентября 2017 года №680).-0-

Фото Леонида Щеглова

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