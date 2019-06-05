Новый онлайн-проект с ответами на популярные экологические вопросы запустили в Беларуси

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси запустили новый онлайн-проект, благодаря которому можно узнать ответы на популярные экологические вопросы, сообщили БЕЛТА в Центре экологических решений.

Информация доступна по адресу info.ecoidea.by в виде объясняющих карточек на экологические темы. Есть разделы о воде, воздухе и отходах. Например, можно узнать, что такое zero waste и каковы принципы этой концепции в бизнесе, как избежать попадания в колодец нитратов и как действовать, если они все же там оказались. Также можно задать вопрос специалисту через форму обратной связи.

Идея создания общей базы популярных вопросов на экологические темы родилась у специалистов Общественного информационного центра по вопросам химической безопасности и отходов Центра экологических решений. Они заметили, что людей чаще всего волнуют одни и те же вопросы, но они не могут найти на них четкие ответы онлайн, тогда решили все это собрать в одном месте.

Всемирный день окружающей среды ежегодно отмечается 5 июня более чем в 100 странах мира. Он считается одним из самых важных событий экологического календаря.-0-