13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый порядок проведения конкурса по сокращению выбросов от транспорта утвержден в Беларуси. Соответствующее решение закреплено постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды №27 от 29 августа 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно утвержденной документом инструкции о проведении конкурса, участие в нем могут принимать юридические лица и индивидуальные предприниматели, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находится 25 и более единиц механических транспортных средств.

Информация о проведении конкурса будет размещаться ежегодно не позднее 15 января на официальных сайтах Минприроды и комитетов природных ресурсов.

Конкурс будет проходить по двум номинациям: для организаций с численностью механических транспортных средств от 25 до 100 единиц и организаций, у которых их 100 и более.

Для участия в конкурсе необходимо будет в срок с 1 января до 15 февраля года, следующего за отчетным, направить в комитет природных ресурсов по месту нахождения отчет участника республиканского конкурса по сокращению выбросов от механических транспортных средств по утвержденной постановлением форме.

Конкурс будет проводиться в два этапа. Первый проводят комитеты природных ресурсов в период с 15 февраля по 31 марта года, следующего за отчетным. Второй этап - республиканский, его проводит Минприроды среди победителей первого этапа конкурса в период с 1 по 25 апреля года, следующего за отчетным.

Поощрять победителей республиканского этапа конкурса будут за счет средств республиканского бюджета. Обладатели диплома I степени получат 95 базовых величин, диплома II степени - 80 БВ и диплома III степени - 65 БВ.-0-