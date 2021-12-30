Новый проект на YouTube-канале БЕЛТА: говорим о самом важном

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На YouTube-канале БЕЛТА стартует новый проект "В теме". Авторы выбрали для работы жанр интервью, сообщает БЕЛТА.

Такой формат даст возможность услышать важную информацию от профессионалов, которые всегда в теме. Приоритеты - обсуждение актуальных событий, происходящих здесь и сейчас и вызывающих неподдельный интерес общества.

Первым гостем проекта "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА станет директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов. Эксперт готов высказать свое мнение по изменениям и дополнениям в Конституцию и рассказать, зачем мы это делаем.-0-