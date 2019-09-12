Новый проект о женском здоровье запущен в Беларуси

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кампания по сбору средств на покупку специального гинекологического кресла для женщин с инвалидностью стартовала в Минске. Тем самым организаторы рассчитывают привлечь внимание к вопросам женского здоровья на равных условиях для всех, отметила сегодня на пресс-конференцию по случаю запуска проекта "Бязмежная" специалист по коммуникации ЮНФПА Анна Левданская-Витт, передает корреспондент БЕЛТА.

Цель проекта - напомнить женщинам о важности репродуктивного здоровья и предоставить равные возможности в заботе о себе всем, в том числе женщинам с инвалидностью. "Мы хотим добиться равных условий для этих женщин, чтобы у них был максимально комфортный доступ по защите их репродуктивного здоровья. Сегодня в рамках проекта "Бязмежная" мы запускаем большую краудфандинговую платформу, чтобы закупить гинекологическое кресло, полностью отвечающее потребностям женщин с инвалидностью. Оно будет установлено в Брестском областном родильном доме. Но есть и большая цель - поговорить на тему репродуктивного здоровья, избавиться от стереотипов, привлечь больше партнеров, чтобы в каждой области было такое специальное кресло", - отметила Анна Левданская-Витт.

Она напомнила, что в мае был сделан первый шаг, предваривший новую кампанию, - тогда благодаря местному социальному фонду "Добра" и подписантам Глобального договора ООН было закуплено первое кресло, которое поставлено в Минский областной роддом. Проба оказалась успешной и позволила запустить проект "Бязмежная".

Внести свой вклад в доброе дело может любой желающий. Организаторы рассчитывают, что уже через месяц средств на приобретение кресла для Брестского региона будет достаточно.

Организатором проекта выступил Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) при поддержке Министерства здравоохранения Беларуси, Местного социального фонда "Добра", Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников (РАИК), а также компании Flo Health и EVACLINIC.

/Будет дополнено/.-0-