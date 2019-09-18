Новый проект в области борьбы с изменением климата реализуют в Беларуси

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Началась реализация проекта "Подготовка седьмого национального сообщения по реализации рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и третьего двухгодичного отчета Республики Беларусь", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПРООН в Беларуси.

Проект будет способствовать укреплению национального потенциала по выполнению Беларусью обязательств в соответствии с Парижским соглашением по климату. Его реализация позволит лучше учитывать климатические аспекты при разработке национальных и отраслевых стратегий и программ в энергетике, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве.

В Минске состоялся первый семинар нового проекта. "Этот проект должен показать дальнейшие пути совершенствования нашего законодательства. Это положительно скажется на борьбе с изменением климата. Надеюсь, что международные консультанты, которые будут привлечены для этого проекта, внесут определенную лепту, чтобы мы могли более конкретно и последовательно определить стратегические направления развития", - сказал заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Александр Корбут.

В пресс-службе ПРООН в Беларуси отметили, что изменение климата как никогда раньше вызывает озабоченность мирового сообщества. Климат меняется гораздо быстрее, чем предполагалось. В 2018 году выбросы парниковых газов достигли рекордного уровня. Согласно данным Всемирной метеорологической организации, ожидается, что 2019 год будет в пятерке самых теплых за всю историю наблюдений. В результате стремительного изменения климата растет количество природных катаклизмов, которые за последние 10 лет унесли около 1,3 млн жизней и стоили глобальной экономике $3 трлн. В связи с этим растет осознание необходимости перейти к более решительным и амбициозным шагам по неотложному решению вопросов изменения климата.

В соответствии с Парижским соглашением по климату страны разработали национальные планы мер в области изменения климата. В частности, Беларусь взяла на себя обязательства к 2030 году на 28% уменьшить выбросы парниковых газов. "Этого оказалось недостаточно для сдерживания изменения климата на уровне до 2 градусов, - отметила постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева. - Необходимо усилить национальные стратегии путем создания новых партнерств, в том числе с частным сектором, и увеличения объемов инвестиций в зеленую экономику и возобновляемую энергетику".

Новый проект финансируется Глобальным экологическим фондом и реализуется государственным предприятием "Экологияинвест" в партнерстве с ПРООН в Беларуси. Общий бюджет составляет более $892 тыс. Ожидается, что проект станет эффективной платформой для совместных действий и обмена мнениями между органами государственного управления, научными институтами, частным сектором, общественностью и другими заинтересованными сторонами по неотложному решению вопросов сохранения климата и адаптации к его последствиям.-0-