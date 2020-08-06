Новый радиолокатор и 7 автоматических метеостанций построят в Беларуси до конца года

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. До конца года в Беларуси построят семь новых автоматических метеостанций и запустят радиолокатор в Бресте. Об этом сегодня журналистам во время открытия под Гродно нового доплеровского метеорологического радиолокатора сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, передает корреспондент БЕЛТА.

Строительство радиолокатора - это очередной этап реализации дорожной карты по модернизации метеослужбы страны на 2018-2020 годы. Такие объекты есть в Минске и Гомеле, в 2019 году локатор начал работать в Витебске. В этом году также запланирован ввод нового объекта в Бресте. Это позволит создать в стране единую сеть радиолокаторов. Кроме того, до конца года будет завершена модернизация коммуникационных сетей, обновление компьютерной техники.

"Экономика, да и в целом жизнь страны зависят от своевременного и качественного прогноза, предупреждения и упреждения. И новый объект - очередной шаг на пути к этому. Ранее гидрометеорологическая служба была, скажем прямо, в неудовлетворительном состоянии, подвергалась объективной критике общественности. Прогноз погоды и другие продукты Белгидромета были не самые качественные. По поручению Президента и с его поддержкой в 2018 году началась модернизация структуры. Коснулась она всех аспектов - от подготовки кадров, создания достойных условий для их работы до обновления оборудования", - рассказал Андрей Худык. Он подчеркнул: за последние годы качество прогноза погоды значительно возросло, а метеослужба страны сейчас одна из лучших на постсоветском пространстве.

Повысить качество прогноза помогло и расширение сети метеорологических станций. В 2017 году их по стране было 38, при этом лишь половина была автоматическими. До конца этого года количество станций возрастет до 70, причем все будут работать в автоматическом режиме.

Сегодня под Гродно открылся автоматизированный комплекс, который позволяет в режиме реального времени отслеживать метеорологическую обстановку. Новый объект поможет улучшить качество мониторинга и обнаружения неблагоприятных метеорологических явлений, оценить их степень, интенсивность и скорость перемещения, а значит, и заблаговременно предупредить об опасности. Обработка полученных данных позволит синоптикам строить метеорологические карты опасных явлений погоды, высоты верхней границы облачности, сумм и интенсивности осадков, наличия зон турбулентности и обледенения.-0-