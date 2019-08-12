Новый размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты устанавливается с 12 августа

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. При расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди на погашение задолженности по заработной плате, наниматели должны бронировать в расчете на одного работника Br386,34. Данный норматив применяется с 12 августа, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.
В соответствии с указом от 27 ноября 1995 года №483 "Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы", с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного на индекс потребительских цен на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики.
Бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленный в ценах июля 2019 года, составляет Br257,56. Соответственно, увеличенный в полтора раза, он составит Br386,34.-0-
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