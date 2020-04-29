Новый размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты устанавливается с 1 мая

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди на погашение задолженности по заработной плате, наниматели должны бронировать в расчете на одного работника Br413,22. Данный норматив применяется в Беларуси с 1 мая, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В соответствии с указом от 27 ноября 1995 года №483 "Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы" с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного на индекс потребительских цен на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики.

Бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленный в ценах марта 2020 года, составляет Br275,48. Соответственно, увеличенный в полтора раза, он составит Br413,22.-0-